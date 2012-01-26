-Türkiye'ye Somali övgüsü LONDRA (A.A) - 26.01.2012 - İngiliz Guardian gazetesinin yer verdiği makalede, ABD ve AB'nin Türkiye'nin Somali'de ihtiyacı olanlara yaptığı doğrudan yardımdan öğrenebileceği çok şey olduğu kaydedildi. Gazetenin internet sitesinde yayımlanan, "Sadece Türkiye, Somali halkına dayanışma gösteriyor" başlıklı makaleyi, Somali'nin eski Başbakan Yardımcısı ve "Diyalog ve Demokrasi için Somali İnisiyatifi" isimli kuruluşun başkanı Osman Jama Ali ile aynı kuruluşun başkan yardımcısı Muhammed Şerif Mahmud kaleme aldı. İngiliz hükümetinin gelecek ay Somali'ye ilişkin uluslararası bir konferans düzenleyeceğinin hatırlatıldığı makalede, Somali'nin içinde bulunduğu insani, ekonomik ve siyasi krize dikkati çekildi. Somali'deki krizi çözmek için farklı ülkelerin yaptığı yardımların uzun vadede başarısız olduğunun bildirildiği yazıda, "Bir ülke, Türkiye, farklı bir şekilde karşılık vererek, Somali halkına zor zamanlarında dayanışma gösterdi" denildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde eşi, çocukları ve kalabalık bir heyetle birlikte geçen Ağustos ayında Mogadişu'yu ziyaret ettiği anımsatılarak, "Erdoğan, bu şehri 20 yıldan beri ziyaret eden ilk yabancı başbakan oldu" ifadesine yer verildi. Erdoğan'ın bu "cesaret ve asaletinin" Somali halkı tarafından takdirle karşılandığının, birçok Somalilinin yeni doğan çocuklarına "Erdoğan" ya da "İstanbul" isimlerini verdiğinin belirtildiği makalede, Erdoğan'ın Somali ziyaretinin ayrıca Suudi Arabistan Prensinin ve İran Dışişleri Bakanının da bu ülkeye gitmesine yol açtığını kaydetti. Makalede, Erdoğan'ın Somali ziyaretinden önce İslam İşbirliği Teşkilatını topladığını ve bu konferansta Somali için üye ülkelerin 500 milyon dolar, ayrıca Türk halkının da 280 milyon dolar yardım topladığı bildirildi. Erdoğan'ın Somali'nin uluslararası toplum tarafından yalnız bırakıldığını ve bunun barış ile istikrara katkısının olumsuz olduğunu söylediği belirtilen yazıda, Erdoğan'ın ayrıca Nairobi'de bulunan BM ajanslarının Mogadişu'ya taşınmasının gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın bu çağrısı için "Doğru zamanda doğru bir çağrı" yorumu yapılan yazıda, Mogadişu'daki güvenlik probleminin ortadan kalktığı vurgulandı. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yatırımlara da dikkati çekilen makalede, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın son olarak Mogadişu Havaalanının açılışı için Somali'ye gittiği kaydedildi. ABD ve AB'nin Somali'ye yaptığı yardımların Afrika Birliği güçlerine yönelik olduğunun ve halkın temel ihtiyaçları dikkate alınmadan yapıldığının ifade edildiği yazıda, "Türk inisiyatifinden öğrenebilecek şey; samimi bir yardım acil bir şekilde sağlanırsa insanların kalpleri ve zihinleri kazanılabilir" denildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Şubat'ta uluslararası Somali konferansı yapılacak.