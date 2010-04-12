Türkiye'ye sermaye girişi yüzde 55.8 azaldı

T24 -

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, Türkiye'nin 2010 Ocak-Şubat dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 2009 yılının Şubat ayında 308 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 602 milyon dolar açık verdi.Bu gelişmede, geçen yılın Şubat ayında 344 milyon dolar fazla veren dış ticaret dengesinin bu yılın Şubat ayında, 2 milyar 207 milyon dolar açık vermesi en büyük etken oldu.Bu gelişmeler sonucunda, 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 801 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2010 yılının aynı döneminde 5 milyar 572 milyon dolar açık verdi.



Sermaye girişi yüzde 55.8 azaldı









Türkiye'ye 2010 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen net sermaye girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,8 azalarak 652 milyon dolar oldu.





Geçen yılın ilk iki ayında toplam 447 milyon dolar fazla veren Hizmetler Dengesi kalemi, 2010 yılının ilk iki ayında yüzde 33,1 azalışla 299 milyon dolar fazla verdi.





Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kalemi, 2009 yılının Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 22.3 azalarak 2010 yılının aynı döneminde 1 milyar 197 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yatırım geliri kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 137 milyon dolar, 252 milyon dolar ve 789 milyon dolar oldu.





Doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın ilk iki ayında gerçekleşen net sermaye girişi, 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 55,8 azalarak 652 milyon dolara indi.







2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 740 milyon dolar net sermaye çıkışı olan portföy yatırımlarında 2010 yılının ilk iki aylık döneminde 214 milyon dolar tutarı net çıkış gerçekleşti.