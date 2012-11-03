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Yaşam

Türkiye'ye pastırma yazı geliyor

Türkiye'yi etkisi altına alan yağmur ve ılık hava yerini sıcak ve güneşli havaya bırakacak

03 Kasım 2012 13:48

Türkiye'de 7 Kasım'a kadar özellikle de önümüzdeki pazartesi-çarşamba arasında hava neredeyse yazı aratmayacak. Birçok kentte kasım ortalama sıcaklığı 15 dereceyi geçmezken, yeni haftada sıcaklıklar 25 dereceye kadar yükselecek.
 
Ancak ayın 8'inden sonra soğuklar gelebilir. Bugün en fazla yağış Batı Karadeniz'de var.

Beş büyük kentin hava koşullarına gelince: İstanbul'da sabah yer yer etkili olan yağmur, öğle kesilecek ve güneş çıkacak, ancak karayel estiğinden hava serin, sıcaklık 19-20 derece. Yarın hava daha ılık olacak.

Ankara'da sadece kısa süreli yağmurlar var sıcaklık 19 derece. Pazar güneşli geçecek. İzmir az bulutlu 25 derece. Bursa'da öğleden itibaren bulutlar dağılacak, Adana biraz bulutlu 27 derece.

Marmara'da Edirne ve Çanakkale'de hava açıyor, Sakarya, Kocaeli arasında ise öğleden sonraya kadar yerel yağmurlar var. Bölgede sıcaklık çok az düşüyor, 20-23 derece, pazar güneşli ve ılık bir gün olacak.

İç Anadolu'da Eskişehir, Yozgat, Sivas arasındaki kesim de sağanak geçişlerinden etkilenecek ama sonraki 4 gün hava güneşli. Hafta sonu 17-20 derece civarında olacak sıcaklık, gelecek hafta 25'lere çıkacak.

Ege'yi bulutlar terk etmeye başlıyor. Önümüzdeki çarşambaya kadar da yağış yok, rüzgar zayıf olduğundan, öğle saatlerinde hava yazdan farksız olacak

Akdeniz'de Isparta çevresinde kısa süre yağmur olabilir, kıyılar daha açık, pazar günü güneşli geçecek, Antalya 26 derece. Güneydoğu'da hafif yağmur var, Gaziantep 22 derece.

Doğu Anadolu'da hafta sonu Malatya, Elazığ, Van, Erzurum çevresinde yerel ve kısa süreli yağmurlar görülebilecek. Erzurum 15, Malatya 20 derece.

Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu ve Samsun'a kadar sağanaklar var. Pazar günü ise Trabzon-Rize arasında orta kuvvetli yağmur beklenirken, bu sefer batıda hava açacak.

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