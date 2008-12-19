T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye’ye orta düzeyli tehdit

İngiliz dergisi hazırladığı istikrar haritasında, Türkiye’yi orta derecede risk altında ülkeler kategorisine soktu

19 Aralık 2008 02:00

İngiliz dergisi “Jane’s Country Risk”, ülkeleri istikrar ve devletin kalıcılığı açısından incelediği araştırmasında, akibeti en şüpheli devlet olarak Somali’yi gösterdi

Devletleri, aralarında ordunun mevcut hükümetlere duyduğu memnuniyet ve ona verdiği desteğin de yer aldığı 24 farklı kriter bakımından değerlendiren dergi, hazırladığı istikrar haritasında, Türkiye’yi orta derecede risk altında ülkeler kategorisine soktu.

Analizde, iç çekişmeler ve korsanlığın Somali’yi kontrol dışına çıkardığı belirtilirken, Filistin toprakları Gazze ve Batı Şeria’yı da kötü günlerin beklediği tahmininde bulundu.
En istikrarsız 10 ülkenin 7’si Afrika’da yer alırken Afganistan sıralamada 6. oldu.

Dergi, Rusya’nın Gürcistan’a müdahele etmesinin Güney Osetya’nın istikrarına katkı yaptığını belirledi. Gelecekleri sallantıda olan ilk 10 ülke şöyle: 1. Somali, 2. Gazze ve Batı Şeria, 3. Sudan, 4. Zimbabve, 5. Çad, 6. Afganistan, 7. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 8. Fildişi Sahili, 9. Haiti, 10. Orta Afrika Cumhuriyeti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24