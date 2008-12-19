Türkiye’ye orta düzeyli tehdit

İngiliz dergisi “Jane’s Country Risk”, ülkeleri istikrar ve devletin kalıcılığı açısından incelediği araştırmasında, akibeti en şüpheli devlet olarak Somali’yi gösterdi



Devletleri, aralarında ordunun mevcut hükümetlere duyduğu memnuniyet ve ona verdiği desteğin de yer aldığı 24 farklı kriter bakımından değerlendiren dergi, hazırladığı istikrar haritasında, Türkiye’yi orta derecede risk altında ülkeler kategorisine soktu.



Analizde, iç çekişmeler ve korsanlığın Somali’yi kontrol dışına çıkardığı belirtilirken, Filistin toprakları Gazze ve Batı Şeria’yı da kötü günlerin beklediği tahmininde bulundu.

En istikrarsız 10 ülkenin 7’si Afrika’da yer alırken Afganistan sıralamada 6. oldu.



Dergi, Rusya’nın Gürcistan’a müdahele etmesinin Güney Osetya’nın istikrarına katkı yaptığını belirledi. Gelecekleri sallantıda olan ilk 10 ülke şöyle: 1. Somali, 2. Gazze ve Batı Şeria, 3. Sudan, 4. Zimbabve, 5. Çad, 6. Afganistan, 7. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 8. Fildişi Sahili, 9. Haiti, 10. Orta Afrika Cumhuriyeti.

