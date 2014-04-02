T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye’ye Norveç modeli önerisi

Erdoğan'ın balkon konuşmasının yankıları sürüyor. Birçok Alman siyasetçi konuşmanın AB ile ilişkilere olası yansımalarını değerlendiren açıklamalar yapıyor. Bunlardan biri de ‘Norveç modelini’ öne süren Elmar Brok oldu.

02 Nisan 2014 00:15


Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı muhafazakâr Avrupa Halk Partili Elmar Brok, “Tagesspiegel” gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tam üyelik perspektifi verilmesi yerine orta vadede Norveç modelinin benimsenmesinin daha doğru olup olmayacağı üzerine düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Norveç, Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte, Avrupa Ekonomik Alanı'na dâhil. Brok, bu tür bir çözümün gelecekte olası bir AB üyeliğini de ortadan kaldırmayacağını dile getirdi.

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik'ten de benzer açıklamalar geldi. Partinin Meclis Grup Sözcüsü Philipp Mißfelder, NATO üyesi olan Türkiye ile ilişkilerin ‘zorlu' olduğunu söyledi. Bir yandan Türkiye'ye ‘önemli bir müttefik' olarak ihtiyaç duyulduğunu belirten Mißfelder, diğer yandan ise ülkedeki gelişmelere karşı kayıtsız kalınamayacağını vurguladı. Kardeş parti Hrıstiyan Sosyal Birlik partisi CSU da daha önce üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapmıştı.

'Hata olur'

Ancak söz konusu açıklamalara tepki Yeşiller'den geldi. Yeşiller Birlik/90 partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, CDU ile CSU'nun refleksi andıran bir şekilde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması yönündeki taleplerinin bir ‘hata' olduğunu söyledi. Göring-Eckardt, Türkiye'nin Avrupa'ya giden yolunun seçim sonuçlarından sonra biraz daha uzadığı yorumunda bulunurken, üyelik müzakerelerinin Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve ifade özgürlüğü gibi konularda gelişmeler gösterilmesi için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Sol Parti ise bu konuda ilk etapta sessiz kalmayı tercih etti. SPD'li Rolf Mützenich, yalnızca bir gazeteye yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın muhalefete yönelik tehditlerinin modern Türkiye imajı ile örtüşmediğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ErdoğanAlmanElmar BrokParlamentosu DışKomisyonu BaşkanıAvrupa Halk Partili Elmar BrokTürkiyeNorveçNorveç Avrupa BirliğiAvrupa Ekonomik AlanıHrıstiyan Demokrat BirlikMeclis Grup Sözcüsü Philipp Mißfelder NATO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24