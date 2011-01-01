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Dünya

'Türkiye'ye mi benzeteceksiniz?'

Bugün itibarıyla AB dönem başkanlığını üstlenen Macaristan’da kabul edilen yeni basın kanunu ülkeyi karıştırdı.

01 Ocak 2011 02:00

T24 - Macaristan Devlet Başkanı Pal Schmitt’in önceki gün imzaladığı yeni yasa, hükümetin medya üzerindeki etkisini arttırmasına yol açacağı endişesiyle ülke içinde ve dışında yoğun tepkiyle karşılandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre bu bağlamda, Hırvatistan Yazarlar Birliği ve PEN başkanları ile ülkenin bazı önde gelen yazarları, Macar hükümetine ortak olarak kaleme aldıkları bir mektup gönderdi. Mektupta, Macaristan Başbakanı’na “2011’de Macaristan’ı Türkiye’ye mi benzetmek istiyorsunuz?” sorusu soruluyor. Mektup, Türkiye’yi yakın geçmişte en ünlü yazarını, Orhan Pamuk’u, mahkemelerde süründüren ve gazeteciler hakkında da onlarca dava açan bir ülke olarak tanımlıyor.

Mektupta Macaristan’ın 2011’de Türkiye’ye olan benzerliğiyle anılacağı vurgulanıyor. Bir Hırvat atasözünün de hatırlatıldığı mektuba göre en kötü şeyler hep elektrikler kesildiğinde gerçekleşir. İnsanlar herkesin gözü önünde yapamadıklarını, karanlıkta yapmaya cüret ederler. Mektup, medyanın susturulmasının Macaristan’da böylesi bir karanlığa neden olacağını vurguluyor.

Yeni yasa ile, hükümetin oluşturacağı, Türkiye’deki RTÜK benzeri kurum ve yasanın öngördüğü ağır para cezalarının siyasi baskı aracı olarak kullanılma ihtimali özellikle eleştirilerin odağını oluşturuyor.


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