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Yaşam

Türkiye'ye kış gelmiyor

Lodosun etkisiyle önümüzdeki hafta Marmara'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak.

28 Kasım 2010 02:00

T24 - Lodosun etkisiyle önümüzdeki hafta Marmara'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak. Bölge, kış mevsiminin ilk ayını güneş ve sıcakla karşılayacak.


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodos önümüzdeki haftada da Marmara'da etkisini sürdürecek.


Lodosla birlikte hava sıcaklıkları 25 dereceye kadar ulaşacak. Aralıktaki uzun yıllar ortalaması 7,2 derece olan Bursa, kasım ayının son günleri ile kış mevsiminin ilk günlerini 25 derece civarında geçirecek.


Önümüzdeki hafta Balıkesir'de hava sıcaklığı 22-23 derece, İstanbul'da 22-24 derece ve Çanakkale'de ise 21-22 derece civarında olacak.


Yetkililer, sıcaklığı yükseltecek lodosun hafta boyunca etkili olacağını belirterek, özellikle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

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