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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye kara liste uyarısı

Son haftalarda Batılı gazetecilerin Türkiye'ye girişlerinin engellenmesi Almanya'da rahatsızlık yaratıyor. Alman politikacılar, Türkiye'ye uyarılarda bulundu.

26 Nisan 2016 13:42


Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye'ye girişi engellenen gazetecilerle ilgili olarak Ankara'ya uyarıda bulundu.

Türkiye'yi istenmeyen gazetecilerle ilgili bir kara liste oluşturulmaması konusunda uyaran Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Demokrasilerde gazeteci isimlerinin yer aldığı liste olmaz" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili ve dış politika uzmanı Karl-Georg Wellmann da "Eğer böyle bir liste varsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı" diye konuştu.

Bild muhabiri de engellendi

Bild Gazetesi, konuyla ilgili haberinde geçen cumartesi günü kendi muhabirlerinin de İstanbul'a girişinin gerekçe gösterilmeden engellendiğini yazdı. Bild Gazetesi'nin muhabirine sadece listede adının yer aldığının söylendiği belirtildi. Almanya'nın kamu televizyonu ARD'nin muhabirinin de geçen hafta Türkiye'ye girişine izin verilmemişti.

Bild Gazetesi'ne açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bir kara listesi olup olmadığı konusunda bilgileri olmadığını iletti. Gazeteye konuşan Bakanlık sözcüsü, "Federal hükümeti, Alman gazetecilerin Türkiye'de görevlerini engellenmeden yapmaya devam edebilmesini bekliyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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