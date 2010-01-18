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Yaşam

Türkiye'ye internete özgürlük uyarısı

18 Ocak 2010 18:34

AGİT, Türkiye'nin 3 bin 700 siteye erişimi engellediğini belirterek, kısıtlayıcı internet yasasının değiştirilmesini istedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye'de internet ortamında işlenen suçlarla mücadeleyi öngören yasayı, “çok kısıtlayıcı olduğu” gerekçesiyle eleştirdi.

AGİT basın özgürlüğü temsilcisi Miklos Haraszti, yayımladığı açıklamada, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olarak, “yasanın mevcut haliyle sadece ifade özgürlüğünü değil, aynı zamanda halkın bilgiye ulaşmasını katı biçimde kısıtladığını” savundu.

Haraszti'nin servisinde çalışan uluslararası uzman Yaman Akdeniz'in Türkiye'de internete erişimle ilgili hazırladığı raporda, aralarında Youtube, GeoCities ve Google sitelerinin yer aldığı 3 bin 700 siteye erişimin engellendiği kaydedildi.

Raporda, bununla birlikte 5651 sayılı yasanın örneğin çocuk pornosu fotoğrafları yayan siteler gibi tehlikeli siteleri cezalandıramadığı görüşüne de yer verildi.

Haraszti, interneti bloke etmek için ortaya koyulan nedenlerden bazılarının siyasi ve keyfi olduğunu ve AGİT'in ifade özgürlüğü alanındaki taahhütleriyle uyuşmadığını savundu.

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