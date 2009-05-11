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Dünya

Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık önerileri

11 Mayıs 2009 17:24

Avrupa Parlamentosundaki Yeşil Grup lideri Daniel Cohn Bendit, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağın oylarını alabilmek için Türkiye'nin AB üyeliğini tekrar tartışma konusu yapmaya başladığını söyledi.

La Tribune gazetesine konuşan Cohn Bendit, Sarkozy'yi, "Türkiye konusunu iç politika malzemesi olarak kullanmakla" suçladı ve "Sarkozy, bunu aşırı sağın oyu için yapıyor" dedi.

Alman ve Fransız liderlerinin Türkiye'ye "tam üyelik" yerine "imtiyazlı ortaklık" önermelerini eleştiren Cohn Bendit, bu önerinin "Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayacağını" vurguladı.

Türkiye'nin AB üyeliğinin şu anda gündemde olmadığını, bu üyelik için şimdiden "evet" ya da "hayır" demenin anlamsız olduğunu kaydeden Cohn-Bendit, "Türkiye'nin üyeliği gündemde olduğunda zaten Sarkozy cumhurbaşkanı koltuğunda olmayacak" ifadesini kullandı.

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