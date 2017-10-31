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Dünya

Türkiye’ye giden Rus uçağı bomba şüphesiyle Ukrayna’ya acil iniş yaptı

Yolcu uçağının tuvalette bulunan şüpheli çanta nedeniyle Ukrayna’nın Odessa şehrine acil iniş yaptığı belirtildi

31 Ekim 2017 23:48

Moskova’nın uluslararası Domodedovo Havalimanı'ndan Türkiye’ye giden bir yolcu uçağı, içinde patlayıcı olduğu şüphesiyle nedeniyle Ukrayna’nın Odessa şehrine acil iniş gerçekleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Odessa Emniyet Müdür Danışmanı Ruslan Forostyak, yolculardan birinin kendini iyi hissetmediğini ve mide rahatsızlığı gerekçesiyle kendini tuvalete kapatıp burada uzun süre geçirdiğini belirterek şunu söyledi:

“Mürettebat, yolcunun şüpheli davranışını dikkate alarak, tuvalet kabinini inceledi ve burada şüpheli kapalı çanta buldu."

Şüpheli çanta, mürettebatı Odessa’ya acil iniş yapmaya zorladığını dile getiren Forostyak, inişin başarıyla geçtiğini kaydetti.

Ukrayan Sınır Muhafıza Servisi uzmanlarının uçağı incelediği ifade edildi.

Polisin çantada şüpheli hiçbir şey bulmadığını aktaran polis yetkilisi, Ukrayna Güvenlik Servisi çalışanlarının şüpheli davranan Litvanya vatandaşının ifadesini aldığını da sözlerine ekledi.

 

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