Türkiye'ye gıda güvenliği için 1200 koşul

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde, bugün sofraya oturan herkesi ilgilendiren bölüm başladı: Gıda uyumu. Türkiye’nin gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki politikasının AB müktesabetıyla uyumlu hale getirilmesini amaçlayan fasıl önceki gün başlatıldı.Gıda faslı kapandığında ve yeni düzenlemeler hakkıyla uygulandığında; Türkiye’de tüketiciler gıda güvenliği konusunda doğru bilgiye ulaşma hakkına sahip olacak, gıdayla ilgili düzenlemeler getirilirken vatandaşın da görüşü alınacak; gıdalara tarladan sofraya, ahırdan çatala zincir halinde ve daha sıkı denetim getirilecek; denetimlerde bir aksaklık olduğunda hızla sorunun kaynağı bulunabilecek; katkı maddeleri ve ambalajlar denetim altına alınacak; zirai ilaçlar ve gübreler nedeniyle sağlıksız bulunan gıda maddeleri tıpkı ‘ilaç gibi’ piyasadan hızla toplatılabilecek.AB’yle Türkiye’nin gıdada birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gereken mevzuatı toplam üç konudan ve 1200’in üzerinde düzenlemeden oluşuyor. Bu konular;İnsan hayatı ve sağlığının yüksek düzeyde korunmasıHayvan sağlığı ve refahıBitki sağlığı ve çevrenin korunması.Uyum sürecinde hedef, Turkiye’de üretilen ve tüketilen tüm gıdalar, katkı maddeleri, GDO’lar, maden suları ve ışınlanmış gıdalar için çiftlikten sofraya, ahırdan çatala ‘gıda güvenliği’.Süreç sonunda Türkiye’de üretilen hayvansal ve bitkisel bir gıda maddesi ‘Avrupalı’ kimliği kazanmış olacak ve bu ihracatçıya büyük kolaylıklar sağlanacak.* Zirai mücadele ilaç sayısı azaltılacak, çevre ve insan sağlığı için riskli olanların piyasa girişi engellenecek.* Gıdalardaki zirai mücadele ilacı kalıntısı seviyeleri AB ile uyumlu hale gelecek.* Katkı maddeleri, tatlandırıcılar, aroma maddeleri, çözücüler, veteriner ilaç kalıntıları, bitki koruma ilacı kalıntıları, etiketleme, numune alma ve analiz metotları AB’ deki kurallar çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve tüketici güvenliğini ön plana çıkaran, ticarette engelleri ortadan kaldıran yeni mevzuat düzenlemelerine gidilecek.* Gıdalar ile her aşamada temas eden ambalaj vs. maddelere ilişkin güvenlik kriterleri revize edilecek.* AB kriterlerine uygun olarak üretim yapan işletme sayısı artacak.* Koyun, keçi ve sığır türü hayvanların hepsi doğduklarından itibaren küpelenecek, nereye satıldığı nerede kesildiği gibi bilgiler kayıt altına alınacak.* At ve katırlar da kimliklendirilerek kayıt altına alınacak.* Tüketiciler marketten aldığı etin hangi hayvandan elde edildiğini, bu hayvanın annesinin kim olduğunu, bu hayvanın kimler tarafından alınıp satıldığına dair bilgilere, kaç doğum yaptığı, nerelere seyahat ettiği, uygulanan ilaçlar, aşılar gibi verilere istediği takdirde ulaşabilecek.* Çiftlikte yetiştirilirken, nakil esnasında ve kesim anında hayvanların refahı ve korunması sağlanacaktır. Ahırlar, nakil araçları ve kesimhaneler belirlenen kurallara göre tasarlanıp, inşa edilecek.* Balıkçı tekneleri de hijyen kurallarına uyacak ve kayıt altına alınacak.* Et, süt, su ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünleri işleyenler onaya tabi olacak ve daha sıkı hijyen kurallarına uyacak.* Gıda güvenliği ile ilgili tüm sorumluluk ‘gıda işi yapanlar’da olacak, bunlar çalışanlarının hijyeni ve eğitimini sağlayacak.* Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasıyla çiğ sütün kalitesi artacak.* Gıdanın güvenli olmadığı anlaşılırsa, ilaçlar gibi piyasadan toplatılacak.* Lokanta, restoran, satış yerleri, soğuk hava ve depolama yerleri dahil, bitkisel ürünleri işleyerek gıda üreten işyerleri ve yem üreticileri kayıt altına alınacak ve belirlenen hijyen kurallarına uyacak.