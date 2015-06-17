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Türkiye'ye geçen 4 IŞİD'li yakalandı!

Tel Abyad'ın YPG güçleri tarafından temizlenmesinin ardından Türkiye'ye geçmeye çalışan militanlar, Kilis'te yakalandı

17 Haziran 2015 23:04

Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen 4 IŞİD militanı, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Pazartesi günü Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye geçmeye çalışan iki IŞİD militanı da gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama, “15 Haziran saat 17.30’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1’inci Hudut Alay Komutanlığı unsurları tarafından, Kilis / Elbeyli’de, hudut hattından yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçen DEAŞ Terör Örgütü üyesi dört terörist yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

İngiliz Times gazetesinde Hannah Lucinda Smith imzasıyla yayımlanan haberde de Tel Abyad’da yenilen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının sakallarını keserek Türkiye’ye kaçtığı belirtilmişti. Haberde, IŞİD üyelerinin yenildikten sonra kimliklerini gizleyerek Türkiye’ye kaçtıkları ve izlerini kaybettirmeye çalıştıkları iddia ediliyordu.

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