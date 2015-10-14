T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye'ye Euro 2016 biletini kazandıran golü atan Kazak futbolcudan tebrik

"Maç sonu Türkiye'nin direkt gittiği yönünde almış olduğum haber beni çok mutlu etti"

14 Ekim 2015 16:25

Letonya'ya karşı Kazakistan'ın golünü atarak Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat, "Türkiye ve Türk halkı için çok mutlu oldum" dedi. 

Attığı gol ile Kazakistan'ın gruplardaki ilk galibiyetini almasını sağlayan ve Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat, maç sonrası Kazak basınına yaptığı açıklamada, "Bu zafer için çok mutluyum" dedi. Kendisinin attığı gol ile Türkiye'ye de büyük bir sevinç yaşatan İslambek Kuat, "Türkiye ve Türk halkı için de çok mutlu oldum"ifadesini kullandı.

Kuat, "Maçtan önce diğer takımların problemleri bizi ilgilendirmiyordu. Öncelik kendi problemlerimizi çözmek ve gruptaki ilk galibiyetimizi almaktı ama maç sonu Türkiye'nin direkt gittiği yönünde almış olduğum haber beni çok mutlu etti. Türkiye ve Türk halkı için de çok mutlu oldum. Bizim için kardeş halk olan Türkiye'nin EURO 2016'ya katılması beni çok memnun etti. Umarım Fransa'da başarılı olurlar. Zaten çok iyi bir kadroları var" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

kyatkazakistangolfutbolcukonuştutürkiyetebrikletonyaeuro 2016

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24