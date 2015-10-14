Türkiye'ye Euro 2016 biletini kazandıran golü atan Kazak futbolcudan tebrik

Letonya'ya karşı Kazakistan'ın golünü atarak Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat, "Türkiye ve Türk halkı için çok mutlu oldum" dedi.

Attığı gol ile Kazakistan'ın gruplardaki ilk galibiyetini almasını sağlayan ve Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat, maç sonrası Kazak basınına yaptığı açıklamada, "Bu zafer için çok mutluyum" dedi. Kendisinin attığı gol ile Türkiye'ye de büyük bir sevinç yaşatan İslambek Kuat, "Türkiye ve Türk halkı için de çok mutlu oldum"ifadesini kullandı.

Kuat, "Maçtan önce diğer takımların problemleri bizi ilgilendirmiyordu. Öncelik kendi problemlerimizi çözmek ve gruptaki ilk galibiyetimizi almaktı ama maç sonu Türkiye'nin direkt gittiği yönünde almış olduğum haber beni çok mutlu etti. Türkiye ve Türk halkı için de çok mutlu oldum. Bizim için kardeş halk olan Türkiye'nin EURO 2016'ya katılması beni çok memnun etti. Umarım Fransa'da başarılı olurlar. Zaten çok iyi bir kadroları var" şeklinde konuştu.