Türkiye'ye ek kaynak



ABD Başkanı Barack Obama, New York'taki West Point Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.

ABD için öngörülebilir bir gelecekte "en doğrudan tehdidin" hâlâ terörizm olduğuna dikkat çeken Obama, "Ancak terör ağlarını barındıran her ülkeyi işgal etme stratejisi safça ve sürdürülemez bir yaklaşım" şeklinde konuştu.

Terör örgütü El Kaide tehdidinin artık merkezi liderlikten değil, bağlantılı gruplardan geldiğine işaret eden Obama, bu nedenle büyük askeri birlikler kullanmak yerine partnerlerle ve o ülkelerle çalışmanın önemine değindi. Obama, bu kapsamda, partner ülkelerin kapasitelerinin artırılması ve birliklerinin eğitilmesi gibi konularda kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık Terörle Mücadele Ortaklık Fonu oluşturduklarını belirtti.

Obama konuşmasında Suriye'de askeri çözüme inanmadığı görüşünü de bir kez daha savundu ve ekledi: "Artan iç savaşın olduğu bir yere asker göndermeme kararı aldım ve bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, Suriye halkına destek olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bugün ek kaynaklarla, sığınmacılara ev sahipliği yapan ve Suriye sınırında teröristlerle mücadele eden Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak olmak üzere Suriye'nin komşu ülkelerine, destek çabalarımızı artıracağımızı duyuruyorum.“

'ABD daima liderlik etmeli'

ABD'nin dış politikasına değinen Obama, “ABD dünya sahnesinde daima liderlik etmeli. Bunu biz yapmazsak, kimse yapmaz. Ordu ise liderliğin omurgasıdır" ifadelerini kullandı.

Obama, hâlâ dünyanın, Ukrayna'daki krizden Nijerya'da kız öğrencilerin kaçırılmasına kadar, yardım için ABD'ye baktığını ve ABD'nin olmazsa olmaz tek ülke olarak varlık gösterdiğini kaydetti.

Barack Obama, ABD'nin askeri faaliyetleri tek yanlı olarak gerekli olduğunda, temel çıkarlar bunu gerektirdiğinde kullanacağını söyledi. ABD Başkanı, ülkenin müttefikleri bundan etkilendiğinde, Güney Ukrayna, Güney Çin Denizi ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde kontrolsüz bir bölgesel saldırının bunu gerekli kılacağını vurguladı.