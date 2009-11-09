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Spor

Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor

Adı Türkiye'den de dahil olmak üzere bir çok kulüple anılan Tuncay Şanlı için bu sezon işler pek iyi gitmiyor.

09 Kasım 2009 02:00

Sezon başında Middlesbrough'dan ayrılma kararı almasının ardından, adı Türkiye'den de dahil olmak üzere bir çok kulüple anılan Tuncay Şanlı için bu sezon işler pek iyi gitmiyor.

Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen milli futbolcu, kendisi için yaklaşık 5 milyon sterlin ödeyen Stoke City'de pek mutlu görünmüyor.

Sezon başından bu yana yedek kulübesine mahkum olan Tuncay için, son oynanan Hull maçı herşeyin üstüne 'tuz-biber' ekti. Ntv'nin haberine göre, Stoke City'nin, Hull City ile yaptığı karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna girdikten 7 dakika sonra kenara alınan Tuncay Şanlı ile ilgili yeniden transfer dedikoduları dolaşmaya başladı.

Milli futbolcu ise bir kez daha henüz Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Stoke City forması giyen Tuncay Şanlı, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamayla hakkındaki transfer söylentilerine açıklık getirdi. Milli futbolcu Premier Lig'de oynamaktan mutluluk duyduğunu ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Tuncay, "Medyada yer aldığı gibi Türkiye'den bir takımla görüşmüyorum. Ancak en kısa zamanda, menajerimiz Tony Pulis'le görüşüp, Hull City maçında yaşananları masaya yatıracağım" ifadesini kullandı.

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