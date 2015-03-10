Türkiye'ye dönen Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi'nde konuştu: Çocuklarımı çok özledim

Ergenekon Davası'nın firari sanığı Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Bedrettin Dalan, hakkındaki yakalama kararının geçen ay kaldırılmasının ardından Türkiye'ye geri geldi. Kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Bedrettin Dalan, salonda bulunan öğrencilere hitabında “Çocuklarımı özledim” dedi. Dalan'ın ilk isteği ise, kendisinden sonra asılan resimlerinin kaldırılması oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ergenekon soruşturması sürecinde Türkiye’den ayrılan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan, dün, kurucusu olduğu üniversite yıllar sonra öğrencilerle buluştu, onlara hitap etti hitap etti. Dalan, salonda bulunan öğrencilere yaptığı konuşmada “Çocuklarımı özledim” dedi. Dalan'ın ilk isteği ise, kendisinden sonra asılan resimlerinin kaldırılması oldu.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç salonunda öğrencilere hitap eden Dalan konuşmasında şunları söyledi: “Kendine güvenen, özgüveni olan, dünyayı kucaklayan, en az 100 bin genç yetiştirdim. Bu benim ordum değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusu, Atatürk’ün ordusu. Hiçbir şekilde kendi okullarıma kendi resimlerimi astırmadım. Yokluğumda asmışlar. Teşekkür ederim. Ancak bugünden itibaren toplayın. Sadece Atatürk’ün resimleri olur bu üniversitede” dedi.

Dalan konuşmasının devamında “İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi öğrencileri olduğu sürece gözüm arkada kalmayacaktır. Tüm her şey sizindir” diye ekledi.