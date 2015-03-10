T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'ye dönen Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi'nde konuştu: Çocuklarımı çok özledim

Ergenekon Davası'nın firari sanığı Bedrettin Dalan Türkiye'ye döndü

10 Mart 2015 23:06

Ergenekon Davası'nın firari sanığı Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Bedrettin Dalan, hakkındaki yakalama kararının geçen ay kaldırılmasının ardından Türkiye'ye geri geldi. Kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Bedrettin Dalan, salonda bulunan öğrencilere hitabında “Çocuklarımı özledim” dedi. Dalan'ın ilk isteği ise, kendisinden sonra asılan resimlerinin kaldırılması oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ergenekon soruşturması sürecinde Türkiye’den ayrılan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan, dün, kurucusu olduğu üniversite yıllar sonra öğrencilerle buluştu,  onlara hitap etti hitap etti. Dalan, salonda bulunan öğrencilere yaptığı konuşmada “Çocuklarımı özledim” dedi. Dalan'ın ilk isteği ise, kendisinden sonra asılan resimlerinin kaldırılması oldu.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç salonunda öğrencilere hitap eden Dalan konuşmasında şunları söyledi: “Kendine güvenen, özgüveni olan, dünyayı kucaklayan, en az 100 bin genç yetiştirdim. Bu benim ordum değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusu, Atatürk’ün ordusu. Hiçbir şekilde kendi okullarıma kendi resimlerimi astırmadım. Yokluğumda asmışlar.  Teşekkür ederim. Ancak bugünden itibaren toplayın. Sadece Atatürk’ün resimleri olur bu üniversitede” dedi.

Dalan konuşmasının devamında “İSTEK  Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi  öğrencileri olduğu sürece  gözüm arkada kalmayacaktır. Tüm her şey sizindir” diye ekledi. 

ETİKETLER

bederettin dalanyeditepe üniversitesikonuşmaergenekonyakalama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24