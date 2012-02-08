T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'ye doğalgaz öğleden sonra verilecek

Azeri Şahdeniz platformundaki teknik sorun giderildi. Türkiye'ye gaz akışının öğleden sonra başlaması planlanıyor.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Azeri Şahdeniz platformundaki teknik sorun giderildi. Türkiye'ye gaz akışının öğleden sonra başlaması planlanıyor. İran gazıyla ilgili sorun halen sürüyor.
 

Azerbaycan'daki doğalgaz platformunda yaşanan sorun giderildi.


Bir BP yetkilisi, Azeri Şahdeniz platformundaki teknik sorunun giderildiğini açıkladı. Yetkili, Türkiye'ye gaz akışının bugün öğleden sonra başlamasının planlandığını söyledi.


Azerbaycan'daki sorun nedeniyle Türkiye'ye gaz akışı dün sabah saatlerinde tamamen durmuştu. Türkiye, Azerbaycan'dan günlük 12 milyon metreküp gaz alıyor.


İran'dan gaz akışındaki sorun ise halen devam ediyor. İran'dan günde 28 milyon metreküp gaz alımı yapılıyor. Hattan şu anda 6-7 milyon metreküplük gaz geliyor. Yetkililer sorunun giderilmesi için çalışıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24