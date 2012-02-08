Türkiye'ye doğalgaz öğleden sonra verilecek

T24 - Azeri Şahdeniz platformundaki teknik sorun giderildi. Türkiye'ye gaz akışının öğleden sonra başlaması planlanıyor. İran gazıyla ilgili sorun halen sürüyor.





Azerbaycan'daki doğalgaz platformunda yaşanan sorun giderildi.



Bir BP yetkilisi, Azeri Şahdeniz platformundaki teknik sorunun giderildiğini açıkladı. Yetkili, Türkiye'ye gaz akışının bugün öğleden sonra başlamasının planlandığını söyledi.



Azerbaycan'daki sorun nedeniyle Türkiye'ye gaz akışı dün sabah saatlerinde tamamen durmuştu. Türkiye, Azerbaycan'dan günlük 12 milyon metreküp gaz alıyor.



İran'dan gaz akışındaki sorun ise halen devam ediyor. İran'dan günde 28 milyon metreküp gaz alımı yapılıyor. Hattan şu anda 6-7 milyon metreküplük gaz geliyor. Yetkililer sorunun giderilmesi için çalışıyor.





