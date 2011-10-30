-Türkiye'ye büyük sempatimiz var TUNUS (A.A) - 30.10.2011 - Tunus'ta geçen pazar yapılan seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Cumhuriyet için Kongre (Congres pour Republique-CPR) partisinin lideri Monsef Marzuki, Türkiye'ye büyük sempatileri bulunduğunu belirterek, ülkede biriken sorunların çözülmesi için koalisyon hükümetinin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayları içinde bulunan ulusal sol eğilimli CPR'nin kurucusu ve lideri Marzuki parasız, kaynaksız, ancak iyi bir şöhretle girdikleri seçimden başarıyla çıktıklarını belirterek, "Büyük başarı elde ettik ve halkın sempatisini kazandık. Parasız, kaynak olmadan sadece düşüncelerle, halkın önerileriyle siyaset yapılabileceğini ortaya koyduk. Bu Tunus halkının olgunluğunu gösterir" dedi. Tunus'ta partisinin de içinde olacağı koalisyon hükümetini kurmanın fazla zaman almayacağını düşündüğünü belirten Monsef Marzuki, halkın güvenini kaybetmeden bir an önce hükümetin kurulması ve biriken sorunların çözümüne başlanması gerektiğinin altını çizdi. Marzuki, kendisi ve partisi için önceliğin geniş tabanlı koalisyon hükümetini kurmak olduğunu ve CPR'nin bunun için siyasi gruplarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, bu konuda anlaştıktan sonra cumhurbaşkanlığına adaylık konusunun gündeme gelebileceğini söyledi. CPR lideri Marzuki, Türkiye'nin Tunus'a "model" gösterilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ülkesine uygun bir model olduğu görüşüne katıldığını belirterek, Türkiye'nin aynı zamanda, ulusal kimliğini ve kültürünü koruyan, demokratik ve ekonomik başarılarıyla dünyaya açılan taraflarıyla da çok güzel bir örnek niteliği taşıdığının altını çizdi. Marzuki, "Türk dostlarımızı selamlarız, Türkiye'ye büyük sempatimiz var. Dost Türkiye ile ilerde çok daha iyi ilişkilerimiz olacak" dedi. Türkiye'deki "sol harekete" de değinen Marzuki, Türk solunun da Tunus solu gibi olduğunu, 70'li yıllardaki koşulların bulunmadığını, bugünün sol hareketlerinin kendini geliştirip, zamana uyarlaması gerektiğini kaydetti. Marzuki, "Tunus'ta solun sosyal adalet taleplerini, demokratik ve insan hakları isteklerini, toplumun muhafazakar partileriyle ihtilafa girmeden geliştirebildik. Bu konuda sürekli diyalog halinde bulunmak gerekli" diye konuştu. Marzuki sözlerini, "Arap ve Filistin davalarını destekleyen Türk dostlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra Türk-Arap ilişkilerinde geçmişin çok uzun, çok zengin, aynı zamanda ortak İslami kültürüne dayalı temellerinde yeni bir başlangıç olmasını temenni ederiz. Aynı zamanda dost bir Akdeniz ülkesi olarak, Türkiye ile ekonomik, kültürel ilişkileri çok daha geliştirmeyi arzu ederiz" diye tamamladı. Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin yıkılmasından 9 ay sonra yapılan tarihi seçimlerde Ennahda hareketi 217 sandalyeli mecliste 90 sandalye kazanırken, ulusal sol eğilimli Cumhuriyet için Kongre (CPR) partisi yüzde 13,82 oy oranıyla 30 sandalye ve sol eğilimli Ettakatol partisi yüzde 9,68 oy oranıyla 21 sandalye elde etti. Ennahda liderliğindeki koalisyon hükümetinin en geç 10 gün içinde kurulması bekleniyor.