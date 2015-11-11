Türkiye'ye 9 ayda 13 milyar dolar kaynağı belirsiz para girdi!

Türkiye'ye yönelik "kaynağı belirsiz" döviz girişleri, yılın ilk dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 13 milyar doları da aştı. Kaynağı belirsiz giriş (KBG) 13 milyar 440 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, ödemeler dengesinin "kaynağı belirsiz giriş" olarak nitelendirilen "net hata noksan" kalemi, Eylül ayında 1.98 milyar dolar arttı. Bu artışla, yılın ilk dokuz ayındaki "kaynağı belirsiz girişler"in toplamı, geçen yılın aynı dönemindeki 8.87 milyar dolarlık girişin yüzde 52 gibi yüksek oranda üzerine çıkarak, 13.44 milyar dolara ulaştı.

Cari dengede yılın ikinci fazlası

Cari işlemler dengesi de, kaynağı belirsiz girişlerin 2.0 milyar dolara dayandığı Eylül ayında, Ağustos ayından sonra, 95 milyon dolar ile bu yıl ikinci kez fazla verdi. Merkez Bankası, 1.17 milyar dolar kaynağı belirsiz döviz girişinin yaşandığı Ağustos verisini 27 milyon dolar fazlaya revize etti. Cari dengede önceki fazla 2009 Ekim ayında verilmişti. Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak da nitelendirilen 12 aylık cari işlemler açığı da 40.57 milyar dolar oldu.

520 milyon dolar net ihracat

Merkez Bankası açıklamasında, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.54 milyar dolar azalarak 2.53 milyar dolara düşmesinin yanında altın kaleminde, bir önceki yılın Eylül ayında 648 milyon dolar net ithalat olurken, bu yılın aynı ayında 520 milyon dolar net ihracat gerçekleşmesinin de fazla verilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Zeybekci: İhracattaki düşüş, ithalattaki düşüşten yavaş

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ödemeler dengesi verilerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye’nin de hem ihracatında hem de ithalatında düşüşler görülüyor. Ancak Hükümet olarak Ekonomi Bakanlığı eliyle aldığımız önlemler ve Türk ihracatçısının büyük özverisi sayesinde ihracatımızdaki düşüş, ithalatımızdaki düşüşten çok daha yavaş olmaya devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Dünya ticaretindeki gelişmeleri anlık olarak izliyor ve öngördüğümüz risklere karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemiz ihracatçısı bu zor küresel şartlarda rakiplerine göre daha iyi bir performans sergiliyor. Küresel şartlar her ne olursa olsun, geçmişte bir yapısal sorun haline gelmiş olan cari işlemler açığı sorununun çözümü daha fazla ihracat ve üretim ile mümkündür."