Türkiye'ye 400 milyar dolarlık dava

ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar, Columbia Mahkemesi’nde mülkiyet hakları çiğnendiği gerekçesiyle Türkiye ve KKTC aleyhine tazminat davası açtı.

Kıbrıslı Rum göçmenler ABD’de Washington’a bağlı Columbia Mahkemesi’nde, mülkiyet hakları çiğnendiği gerekçesiyle Türkiye ve KKTC aleyhine 400 milyar dolarlık dava açtı. Buna karşın Rum tapu dairesinin hesaplarına göre Rumların KKTC’de bulunan mülklerinin değeri 4 milyar euro’yu buluyor.

Kıbrıslı Rum Mihalis Tumazos, Nikolas Kancilaris ve Marula Tumasoz’u temsil eden Elen-Amerikan avukat Athan Çimbidis, dava dilekçesini ABD mahkemesine verdi. Çimbidis, başvuruyu yaparken, ABD’de yabancı bir ülkeye karşı dava açma olanağı veren yasaya atıfta bulundu. Çimbidis, Türkiye’nin, davanın ABD’de açılması nedeniyle mahkemede yer almayacağını söyledi. Rum basını dava gerekçesinde, ABD Anayasası’na karşın, “Türkiye ve Türk ordusunun, ABD’den satın aldığı/temin ettiği Amerikan araç-gereçleriyle işgali gerçekleştirdiği ve bunu muhafaza ettiğinin” de yazdığını duyurdu.

Habere göre, Kıbrıslı Rum başvuru sahipleri, 400 milyar dolara yaklaşan tazminat talebinde bulundular.

Dava çerçevesinde, ABD’de şubeleri bulunan yatırım şirketi REMAX ile “HSBC” bankasının, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının yasadışı kullanılmasına yardımcı olduğu ve bundan yararlandıkları ileri sürüldü.

Malların değeri 4 milyar

Bu arada Rum Politis gazetesinde 4 Ekim’de yayımlanan habere göre, Rum Tapu Dairesi, KKTC’deki eski Rum malları için Kıbrıslı Rumlara verilmesi gereken toplam tazminat tutarının 4 milyar euro olduğunu açıklamıştı. Haberde, ada topraklarının yüzde 81.4’ünün Rumlara, yüzde 16.8’inin de Türklere ait olduğu iddia ediliyordu.

KKTC ise, Rumların toprak yüzdesini 71.5, Türklerin toprak oranını da yüzde 26.7 olarak hesaplıyor. Kalan yüzde 1.8’lik araziyi de diğer mal sahiplerine ait gösteriyor.