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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye '3 milyar euro daha verilsin' önerisi

Gelecek yıl Türkiye ile mülteci anlaşmasının yenilenmesini öneren AB Komisyonu‘nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Öttinger, Türkiye’ye 3 milyar daha ek ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

04 Temmuz 2017 11:44

AB Komisyonu‘nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Öttinger, gelecek yıl Türkiye ile mülteci anlaşmasının uzatılmasından yana olduğunu açıkladı.

Günther Öttinger, yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Türkiye ile AB arasında ek bir anlaşma imzalanması taraftarıyım. Bu, insan kaçakçılarının daha fazla para için mültecileri Avrupa'ya kaçırmalarına şans tanımamak adına elzem" şeklinde konuştu.

Die Welt gazetesine konuşan Öttinger, böylece Türkiye'ye daha fazla ödeme yapılmasının gerekeceğini söyledi.

Öttinger, "Türkiye'deki 3 milyona yakın mültecinin yeterli şekilde desteklenebilmesi için, ek anlaşma çerçevesinde şu ana kadar öngörülen 3 milyar euroya bir üç milyarlık daha mali yardım kararlaştırılmalı. Bu paranın önemli bir bölümü AB bütçesinden gelmeli" dedi.

AB geçen yıl Türkiye ile AB'ye kontrolsüz göçü engelleyebilmek için bir mülteci anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye 2016-2017 yıllarında mali destek de öngörülüyordu.

Almanya'dan daha fazla katkı beklentisi

Öttinger, öte yandan İngiltere'nin AB'den ayrılması ve yeni Avrupa görevleri için ileride Almanya'nın daha fazla üyelik aidatı ödemek durumunda kalacağına dikkat çekti.

Öttinger, "Almanya gelecekte, 5 milyar eurodan az olmak kaydıyla, yine tek haneli milyar euro tutarında daha fazla ödeme yapmak zorunda ki önümüzde duran görevler, yerine getirebilelim” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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