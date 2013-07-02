Türkiye'ye 10 yılda gelen turist sayısı nüfusu 4'e katladı



2002-2012 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde Türkiye'ye toplamda nüfusun yaklaşık 4 katı turist geldi. Bu dönemde ülkeyi 295 milyon 209 bin 409 turist ziyaret ederken, Türkiye'nin kasasına turizmden 236 milyar dolar girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2002'de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 15 milyon 214 bin 514 oldu. Revize edilen turizm gelirlerine göre 2002'de Türkiye, 12 milyar 420 milyon 519 bin dolar gelir elde etti.

Kültür başkentliği etkili oldu

Avrupa Birliği tarafından periyodik olarak her yıl belirlenen ve kentlerin kültürel yaşamını ve kültürel gelişimini sergilemesi fırsat olan Avrupa Kültür Başkenti unvanını 2010 yılında İstanbul kazandı. Turizme olumlu etkileri bulunan unvanı Almanya ve Macaristan ile beraber elde eden Türkiye'yi 2010 yılında 33 milyon 27 bin 943 turist ziyaret etti. Türkiye'nin 2010'de elde ettiği turizm geliri de 24 milyar 930 milyon 996 bin dolara çıktı.

2012 cirosu 30 milyar dolar

Küresel krizin etkilerinin iyiden iyiye azaldığı 2011 yılında ise Türkiye'ye çeşitli ülkelerden 36 milyon 151 bin 328 ziyaretçi geldi. Türkiye'nin bu dönemdeki turizm gelirleri ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 artarak 28 milyar 115 milyon 694 bin dolara ulaştı. Geçen yıl Türkiye'ye gelen yabacı sayısı 36 milyon 776 bin 645, turizm gelirleri de 29 milyar 351 milyon 446 bin dolara yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Türkiye'ye 5 milyon 8 bin 425 turist gelirken, yaklaşık 4 milyar 918 milyon 553 bin dolar gelir elde edildi.