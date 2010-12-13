-TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRMEDE DÜNYA 4.SÜ KEMER (A.A) - 13.12.2010 - Vücut Geliştirme Gençler ve Ustalar Dünya Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türkiye Takım halinde dördüncü oldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen ve 70 ülkenin katıldığı şampiyonada takım halinde Mısır birinciliği, Almanya ikinciliği, Rusya üçüncülüğü, Türkiye dördüncülüğü elde etti. Türk milli takımı master erkekler 40-49 yaş 90 kiloda Hamdullah Aykutluğ birinci, Ercan Demir ikinci olurken, şampiyonlar şampiyonasında Hamdullah Aykutluğ birinci, Alman Thomas Scheu ikinci ve Alman Jens Scheıder üçüncü geldi. Engeliler kategorisinde ise Dünya Vücut Geliştirme şampiyonu olan engelli Sporcu Tolga Murat Balıkçı yine dünya şampiyonluğunu elde etti. Yerli ve yabancı seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanan Balıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonada ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde ettiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, ''Günlük 8-10 saati aşkın antrenmanlar sonunda ikinci kez dünya şampiyonluğu kupasını kaldırmanın gururunu yaşıyorum'' dedi. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Ahmet Hadimoğlu da çok mutlu olduklarını kaydederek, şunları söyledi: ''70 ülke arasında dünya dördüncüsü olduk. Beklediğimizin üzerinde bir başarıya imza attık. 3 altın, 3 gümüş, bir de bronz madalya kazandık. En büyük sıkıntımız müsabakalarda protokolden kimsenin olmaması. Ulusal müsabakalarda ilgi çok az oluyor. Türkiye'de bir tek basketbol ya da futbol yok. Kendimizi dünyada fitnesste kabul ettirdik. 2012'de Büyük Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı Kapadokya'da yapacağız, onun da sözünü aldık Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu başkanından. Bu başarımızdan sonra bütün ülkeler peşimizde dolaşmaya başladı. Artık yıldızımız parladı.''