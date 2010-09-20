Türkiye'siz AB'nin dış politika zaafı

T24 - Avrupa Birliği'nin dış politika konusunda Türkiye'ye yönelik yaklaşımı tepki yaratıyor. Financial Times gazetesi, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını "kayda değer bir fiyasko" olarak niteledi.



Eleştirilerini AB’nin dış politika tutumları üzerinde yoğunlaştıran gazete, "Balkanlardan Ortadoğu’ya AB’nin hayati çıkarları olduğu alanlarda kendine güvenen bir bölgesel güç olarak yeniden yükselen Türkiye ile dış politikayı koordine etmek için pek bir çaba olmadı" eleştirisinde bulundu.



İngiliz Financial Times gazetesi, David Gardner imzalı yorumunda, geçen Perşembe günü Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirvesi’nin moral bozucu olduğunu, toplantının, ancak Romanları sınır dışı eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Avrupa Komisyonu arasındaki kavga ile dikkat çektiğini kaydetti.



Lizbon Antlaşmasının yeni bir Dış Politika Temsilcisi ve bir AB Konseyi Başbakanını yarattığını anımsatan gazete, Temsilci olarak atanan Catherine Ashton’ın dış politika alanında pek bir tecrübesinin bulunmadığı, başta en büyük devletler olan Fransa, Almanya ve İngiltere arasında çok az koordinasyonun olduğu vurgulanan yorumda AB’nin Türkiye’ye yaklaşımını eleştirirken de şunları söyledi:



"Kayda değer bir fiyasko Türkiye’dir. Türkiye’nin AB’ye katılım yolunun Fransa ve Almanya’dan gelen itirazlar ile Rumların engellemeleri nedeniyle bloke edilmesine karşın, Balkanlardan Ortadoğu’ya AB’nin hayati çıkarları olduğu alanlarda kendine güvenen bölgesel güç olarak yeniden yükselen Türkiye ile dış politikayı koordine etmek için pek bir çaba olmadı."





