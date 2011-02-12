Türkiye'nin yüzde 57'si sevgililer günü kutlamayacak

T24 - ''MasterIndex Sevgililer Günü'' araştırmasına göre, halkın yüzde 43’ü sevgililer gününü kutlamayı planlarken, yüzde 57’si sevgililer gününü kutlamayı düşünmüyor. Sevgililer gününü kutlamayan grubun yüzde 42'si buna neden olarak sevgilisinin olmamasını gösteriyor.





MasterCard tarafından Yöntem Araştırma Danışmanlık'a, Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde yaptırılan ''MasterIndex Sevgililer Günü'' araştırması tüketicilerin sevgililer günü hakkındaki görüşlerini, beklentilerini, bu gün için ayırdıkları bütçeyi, almayı planladıkları hediyeleri belirledi.





Araştırmaya göre, halkın yüzde 43'ü sevgililer gününü kutlamayı planlarken, yüzde 57'si sevgililer gününü kutlamayı düşünmüyor.





Sevgililer gününü kutlamayan grubun yüzde 42'si buna neden olarak sevgilisinin olmamasını gösteriyor. Sevgililer gününü kutlayanların oranı üst gelir grubunda yüzde 64 iken, alt gelir grubunda yüzde 23'e düşüyor.





20–34 yaş arasında yüzde 50'nin üzerinde olan sevgililer günü kutlama oranı yaşla birlikte azalarak 55 yaş üstünde yüzde 18'e kadar düşüyor. S





evgililer günü kutlamasının bölgesel dağılımına bakıldığında ise Ege Bölgesi'nin yüzde 51'lik kutlama oranı ile başı çektiği görülüyor.





Akdeniz Bölgesi'nde yaşayanlar ise yüzde 46 ile ikinci sırada geliyor. Sevgililer gününü kutlayacaklarını söyleyenlerin yüzde 84'ü bu kutlamayı bir hediye eşliğinde yapmayı planlıyor. Yüzde 5'lik kısım ise hediye alıp almama konusunda kararsız.





MasterIndex Araştırması, halkın hediye beklenti seviyelerini de ölçümledi. Araştırmaya katılanların yüzde 63'ü sevgilisinin, eşinin hediye beklediğini düşünüyor. Yüzde 21'lik kesim bir tahminde bulunamazken, katılımcıların yüzde 16'sı sevgili, eşlerinin bir hediye beklentisinde olmadığı görüşünde.





Araştırmaya göre, sevgililer günü kutlamayı planlayanların da yüzde 84'ü bu kutlamayı bir hediye eşliğinde yapmayı planlıyor. Hediye olarak ilk akla gelenlerse giyecek, çiçek almak ve yemeğe çıkmak.





Sevgililer günü için ortalama 100 lira bütçe ayıran Türk halkı, bu güne ilişkin her dört harcamasından birini kredi kartı ile yapmayı planlıyor.





Her iki kadından biri sevgilisine/eşine giyecek hediye edeceğini söylerken, erkeklerin favori hediyesi ise çiçek almak olarak görülüyor.





