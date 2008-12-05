Türkiye’nin yüzde 18’i yoksul

Türkiye’de yoksulluk oranı 2007 yılında, bir önceki yıla göre 0.75 puan artarak yüzde 18.56’ya yükseldi.



TÜİK, 2007 yılında Türkiye’deki yoksulluk oranının yüzde 18.56, açlık oranının ise yüzde 0.54 olduğunu açıkladı. Buna göre 13 milyon kişi yoksulluk, 381 bin kişi de açlık sınırının altında yaşıyor



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2007 Yoksulluk Çalışması sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi;ne göre 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Nüfus Sayımı Sonuçlarının 21 Ocak 2008’de açıklandığı, nüfus projeksiyonları açıklanan son nüfus sayımı verileri üzerinden yapılması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.



Türkiye’de yoksulluk oranının yüzde 18.56 olduğu belirtilen açıklamaya göre, 2007 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık yüzde 0.54’ü sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, yüzde 18.56’sı ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşıyor.



Kişi başı günlük harcaması, satınalma gücü paritesine göre 1 doların altında kalan fert bulunmuyor. Buna karşın satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2.15 dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranı yüzde 0.63. Yoksulluk sınırı 4.3 dolar olduğunda yoksul fert oranı ise yüzde 9.53 olarak tahmin edildi.



2006 yılında yüzde 0.74 olarak tahmin edilen açlık sınırının altında yaşayan fert oranı, 2007 yılında yüzde 0.54’e düşerken, yoksul fert oranı ise yüzde 17.81’den yüzde 18.56’ya yükseldi. Geçen yıl, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 237 YTL, aylık yoksulluk sınırı ise 619 YTL olarak tahmin edildi.



Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 2006 yılında yüzde 31.98 olan yoksulluk oranı 2007 yılında yüzde 32.18’e, kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı da yüzde 9.31’den yüzde 10.61’e yükseldi.



