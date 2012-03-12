Türkiye’nin yıldızlarını düğünde buluştu

T24- Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun düğünü, Türkiye’nin en ünlü isimlerini buluşturdu. Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve Mazhar Alanson’un şarkılar söylediği gecede Demet Akbağ da sahneye çıkıp Aksu taklidini yaptı.

Hütrriyet'in haberine göre, komedyen Cem Yılmaz ve manken Ahu Yağtu’nun düğünü konuşulmaya devam ediyor. Cumartesi gecesi tarihi Pera Palas Otel’in ev sahipliği yaptığı tören, sanat dünyasının popüler isimlerini bir araya getirdi. Düğünün sahnesi de Türkiye’nin en ünlü yıldızlarını ağırladı.

Ümit Besen’in şarkılarıyla başlayan gecede başta Tarkan, Sezen Aksu, Mazhar Alanson, Cihan Okan ve Kenan Doğulu olmak üzere tüm ünlü konuklar sahneye çıktı. Kimi kısa bir konuşma yaptı, kimi de şarkılar söyledi.

Düetlerle renklenen düğünün sürprizlerinden biri de Sezen Aksu’nun ısrarıyla sahneye çıkan Demet Akbağ’dı. Ünlü oyuncu, yaptığı Sezen Aksu taklidiyle konukları güldürdü. Akbağ’a en çok gülen de Aksu oldu.

Twitter serbest!

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, düğünün basına kapalıydı. Ancak Yılmaz’ın nikâh kıyılıp gelini öptükten hemen sonra “Hadi bakalım, kimler fotoğrafları çekip Twitter’a yüklüyor?” demesiyle birlikte sosyal medya hareketlendi.

Cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle geceyi görüntüleyen konuklar, o kareleri internetteki takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Cem, Cansu’nun hakkıydı

Pera Palas Otel’in önünden geçen bir grup genç kız, içeride Cem Yılmaz’la Ahu Yağtu’nun düğünü olduğunu öğrenince “Cem, Cansu’nun hakkıydı” diye tezahürat yaptı.

Cem Yılmaz’ın Ahu Yağtu’dan önce uzun süre aşk yaşadığı Cansu Dere ise, düğün sırasında yurtdışındaydı. Dere, marka yüzü olduğu L’oreal için kısa süre önce Fas’ın Marakeş şehrine gitti.



Gece saat 01.00’e doğru konuklar, törenin yapıldığı salonun alt katında verilen after party’ye geçti.