Türkiye'nin yeni savaş uçağı

T24

Dikey inip kalkabilen F35 Lightning II, ABD ve Türk hava kuvvetlerinin belkemiğini oluşturacak.Lockheed Martin Corp tarafından geliştirilen F35 Lightning II, ABD'nin en son insanlı savaş uçağı projesi. ABD ve İngiltere ile birlikte Türkiye de savaş uçağı filosunu zaman içinde bu uçakla değiştirecek.F35 Lightning II, ABD'nin deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, F/A-18 (yeni olan E/F "Super Hornet" varyantları hariç), İngiltere ise AV-8B Harrier'ları bu uçak ile değiştirecek. Pentagon’un toplam 2 bin 400 adet satın alacağı uçak, dikey kalkış ve iniş haricinde, hızını saatte 135 km/saate kadar düşürerek çok kısa mesafede de iniş ve kalkış yapabiliyor.Uçağın üretim projesinde Türkiye ile birlikte 9 ülke yer alıyor ve toplam 11 milyar dolarlık bir yatırım maliyeti öngörülüyor. Bu ülkeler ABD, Britanya, İtalya, Hollanda, Türkiye, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Norveç.Türkiye elindeki F-16'ları bu uçak ile 2015'ten itibaren kademeli olarak takviye edip değiştirecek.F35 Lightning II'nin radardaki izi, F-22 kadar küçük olmasa bile, günümüzdeki pek çok savaş uçağınınkinden küçük. Silah sistemlerinin gövdenin içine saklanması buna yardımcı oluyor. Dikine inip kalkabilen model, bu sayede uçak gemilerine ve elverişsiz yerlere rahatlıkla inebilecek.Tek kişilik uçağın deneme uçuşlarında Pratt&Whitney F135 jet motoru kullanılsa da, seri üretimde bunun dışında GE Rolls Royce Fighter Engine Team F136 motor da kullanılacak.