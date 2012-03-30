'Türkiye’nin yazılım ihracatı 50 milyon dolar'

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM İnternet ve Bilişim Komisyonu’na bilgi veren TOBB yetkilileri, Türkiye’nin yazılım ihracatının resmi verilere göre, 50 milyon dolar civarında olduğunu açıkladı. TOBB’a göre, bu rakam aslında 300-400 milyon dolar aralığında. Komisyon Başkan Yardımcısı AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım M. Ramazanoğlu, Hindistan’ın yazılım ihracatının yıllık rakamını 130 milyar dolar civarında bilgisi verdi.

İnternet ve Bilişim Komisyonu, TOBB ve Sayıştay yetkililerini dinledi. TOBB yetkilileri, “Türkiye bilişim sektöründe ‘treni kaçırdı’ deniliyor böyle bir şey yok, Türkiye’de genç beyinler var bunlar dünya devine dönüşebilir” açıklamasında bulundu. TOBB, “Biz İsrail, Hindistan, Çin gibi ülkelerden bilişim uzmanı getirmek istemiyoruz, Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımcıları Türkiye'nin yetiştirmesi gerekir” dedi.

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu bugün Sayıştay’dan gelen 3 yetkiliyi dinledi. Sayıştay Bilgi İşlem Bölüm Başkanı Ali Özek, “TÜBİTAK-BİLGEM işbirliğine dayalı projenin tamamlanmasıyla, 2013 yılının mart ayından itibaren Sayıştay denetimleri daha hızlı bir şekilde bilgisayar ortamında yapılacak” dedi.



Sayıştay bilgisayar ortamında denetleyecek



Sayıştay Bölüm Başkanı Ali Özek, 2013 yılının mart ayında tamamlanacak denetimlerinin daha hızlı bir şekilde bilgisayar ortamında yapılacağını söyledi.