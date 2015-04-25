Türkiye'nin yarısından fazlası borçlu çıktı!

Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi’nden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Vatandaşların yüzde 66,3’ü yolsuzluk son yıllarda arttı diyor. Ankete katılanların yüzde 54,4'ü ise borçlu çıktı.

Bugün Gazetesi'ndeki habere göre, AKP’ye oy vereceğini ifade eden katılımcıların da yüzde 38,54’ü “Yolsuzluk arttı” derken bu seçmenin yüzde 62,94’ü de suç oranlarının arttığını düşünüyor. 20 Ocak-7 Şubat 2015 arasında 26 ilde 2 bin 209 katılımcı ile yüz yüze görüşüldü.

Çoğunluk 25-34 yaş

Katılımcıların yüzde 52’sini erkek, yüzde 48’ni kadınlar oluşturdu. 18 ile 84 yaş arasında değişen katılımcıların çoğunluğunu 25-34 yaş grubundakiler oluşturdu.

Katılımcıların yüzde 35’i lise, yüzde 30,3’ü ilkokul, yüzde 20,7’si üniversite ve yüzde 1,2’si yüksek lisans mezunu. Soruları yanıtlayanların yüzde 26’sı kendisine muhafazakâr diyor. Kendisini milliyetçi görenler yüzde 26,6, Atatürkçü diyenler yüzde 26.

AKP’liler: Yolsuzluk var

Türkiye’de son zamanlarda yolsuzluğun arttığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 66,3. CHP’yi tercih edenlerin yüzde 89,42’si, MHP’lilerin yüzde 81,22’si, HDP seçmenin yüzde 92,95’i son zamanlarda Türkiye’de yolsuzluğun arttığı görüşünde. AKP’ye oy vereceğini ifade eden katılımcıların ise yüzde 38,54’ü “Yolsuzluk arttı” diyor.

Uyuşturucu kaygısı

Toplam 21 farklı başlıkta ele alınan konular içerisinde 10 üzerinden ortalama 8,4’lük değerle en çok uyuşturucudan kaygı duyuluyor. Dördüncü sırada ise 7,9 olan aynı değerle yolsuzluk, IŞİD, işsizliğin artması ve kadına yönelik şiddet yer alıyor. Dini cemaatlere kaygı 6,2’lik değerle 20. sırada yer aldı.

En güvenilir kurum ordu

Kurumlara güven düzeyinde jandarma yüzde 83,3’lük oranla en güvenilir kurum olarak ifade edildi. Sıralamayı yüzde 81,8 ile ordu, yüzde 67,9 ile polis, yüzde 55,4 ile Cumhurbaşkanı, yüzde 53,5 ile TBMM, yüzde 52,9 ile hükümet, yüzde 45,9 ile yargı ve yüzde 27,8 ile medya izledi.

Halkın yarısı borçlu

Ankete katılanların yüzde 54,4 borçlu çıktı. Yüzde 47,8’i de borçlarının 2 yıldan önce bitmeyeceğini ifade etti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor. Seçmen dağılımına göre AB üyeliğini destekleme oranları ise şöyle: AKP:58,58, CHP:63,40, MHP:52,83, HDP:73,7, SP:41,67 ve BBP:44,44.

IŞİD endişesi

Ankete katılanların yüzde 89,7’si IŞİD’i ‘terör örgütü’ olarak tanımlıyor. Yüzde 54’ü IŞİD’ın Türkiye’yi hedef alan şiddet eylemi yapabileceğine inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 64’ü, Türk askerinin IŞİD’e karşı karadan sınır ötesi operasyonlarda yer almasını istemiyor. Her 4 kişiden 3’ü Türkiye’nin Esed rejimine yönelik askeri operasyona sıcak bakmıyor.

Uyuşturucu alarm veriyor

Katılımcılar ‘En çok neden kaygı duyuyorsunuz’ sorusuna yüzde 87,4 ile ‘Uyuşturucu kullanımının artması’ cevabını verdi. Bu oranın değişmediğini ifade edenlerle birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 96,4’ü uyuşturucu kullanımının aynı kaldığını veya artış eğiliminde olduğunu düşünüyor.

Seçmen farkı

CHP, MHP ve HDP’yi destekleyen katılımcılar yüzde 57,69 ile yüzde 74,54 arasında değişen bir oranda Türkiye’de son zamanlarda terör olaylarının artığını düşünürken, AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 38’lerde seyrediyor. SP ve BBP seçmenlerinin de sırasıyla yüzde 41,67’si ve yüzde 44,44’ü şeklinde izliyor.