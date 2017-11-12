Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen Fethullah Gülen ile ilgili yapılan açıklamada iade talebinin karşılanmamasına ilişkin tepki dile getirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Türk halkı ABD'den Fetullah Gülen'in yargılanabilmesi için derhal Türkiye'ye iadesini beklemektedir. Bütün suçlamalara rağmen Gülen'in ABD'de tutulmaya devam etmesi Türk halkı için şaşkınlık ve derin üzüntü uyandırmaktadır. Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi için ABD'li meslekdaşlarımızla, ikili iade sözleşmesi kapsamında koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz" denildi.