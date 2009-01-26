Türkiye’nin vergisi dört ilden geliyor

Her 100 liralık verginin 80 lirası İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de toplanıyor. İstanbul tek başına vergi gelirlerinin yüzde 43’ünü karşılıyor.



Vergide Türkiye'yi 4 il sırtladı. Her 100 liralık verginin 80 lirası İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir'de toplanıyor.



Maliye Bakanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 2008'de Türkiye genelinde toplanan 168 milyar 87 milyon 237 bin liralık verginin 72 milyar 393 milyon 238 bin liralık bölümünü İstanbullu ödedi. Bu ilde 79 milyar 62 milyon 23 bin lira vergi tahakkuk etti, bunun da yüzde 91,57'lik bölümü yıl içinde yatırıldı.



İstanbul, bu rakamlarla Türkiye çapında toplanan verginin de yüzde 43'ünü tek başına karşıladı. Bu kentimiz, Türkiye'nin vergi yükünün büyük bölümünü üstlenmenin yanı sıra, vergi tahsilâtında da en başarılı iki ilden birisi oldu.



Vergi gelirlerinde, İstanbul'u 26 milyar 131 milyon 140 bin liralık tahakkuk ve 25 milyar 20 milyon 902 bin liralık tahsilâtla Kocaeli takip etti. Tüpraş ve Petkim gibi büyük sanayi tesislerinin bulunduğu, akaryakıt vergilerinin de kaynaktan ödendiği Kocaeli'de, bu özel durumun da etkisiyle vergi tahsilât oranı yüzde 95,75'u buldu.



En fazla vergi veren üçüncü il Ankara



Türkiye'ye en fazla vergi veren üçüncü il de Ankara olarak belirlendi. Başkentte 22 milyar 335 milyon 55 bin liralık tahakkuka karşılık, 18 milyar 488 milyon 994 bin lira vergi toplandı. Ankara'daki tahsilât oranı ise yüzde 82,78 şeklinde hesaplandı.



Vergi gelirlerinde 4. büyük il olan İzmir, yüzde 91,44'lük tahsilât oranı ile de Kocaeli ve İstanbul'un hemen arkasında yer aldı. Bu ilimizde 19 milyar 382 milyon 403 bin lira vergi tahakkuk etti, bunun 17 milyar 723 milyon 592 bin liralık bölümü yıl içinde yatırıldı.



İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir'den Hazinenin kasasına giren toplam vergi miktarı da, 133 milyar 626 milyon 726 bin lira oldu. Bu rakam da, Türkiye çapında toplanan vergilerin yüzde 79,5'unu oluşturdu.



Sadece altı il Türkiye ortalamasını aştı



Bu arada geçen yıl Türkiye genelindeki vergi tahsilâtı, yüzde 88,47 olarak gerçekleşti. Kocaeli, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Tunceli, Kırıkkale ve Mersin'de ortalamanın üzerinde tahsilat sağlandı. Bu illerden Tunceli'de vergi tahsilat oranı yüzde 89,53, Kırıkkale'de yüzde 89,03, Mersin'de ise yüzde 88,88 oldu.



Aralarında Ankara, Bursa ve Antalya'nın da bulunduğu 75 ilde tahsil edilen vergilerin oranı, Türkiye ortalamasına ulaşamadı.



Iğdır, Şırnak ve Hakkari ise vergi tahsilatında en başarısız iller olarak belirlendi. Geçen yıl Iğdır'da tahakkuk eden vergilerin ancak yüzde 52,26'sı, Şırnak'ta yüzde 56,63'ü, Hakkari'de de yüzde 58,33'ü ödendi.



Düzce, Yozgat, Sakarya, Gaziantep, Denizli, Bilecik, Adıyaman gibi iller de vergi tahsilâtındaki diğer sorunlu iller olarak sıralandı.

