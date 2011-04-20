Türkiye'nin vergi rekortmeni değişti

T24

2010'un vergi şampiyonları belli oldu!

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı (İVDB) Dr. Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellefin, pişmanlıkla verdikleri gelir vergisi beyannameleri ile İstanbul vergi rekortmenleri listesini değiştirdiğini doğruladı.Mehmet Koç, adının açıklanmasını istemeyen bir mükelleflerinin, 66 milyon 315 bin 902,10 lira gelir vergisi matrahı beyan ettiğini ve bu matrah üzerinden 23 milyon 202 bin 489,74 lira gelir vergisi hesaplandığını belirtti.AA muhabirinin yaptığı araştırmaya göre, adının açıklanmasını istemeyen mükellef, pişmanlıkla verdiği bu beyanname ile birlikte Türkiye’de ve İstanbul’da ilk sıraya yerleşti. Beyan ettiği 23 milyon 202 bin 489,74 lira gelir vergisi beyan eden mükellef, daha önce Türkiye rekortmeni olarak açıklanan Mustafa Rahmi Koç’u geçerek ilk sıraya oturdu.