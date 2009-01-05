Türkiye'nin üye olduğu BMGK karar bile alamadı



KİK'ten eleştiri



Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 üye, Libya’nın hazırladığı ve tarafları acilen ateşkese çağıran metni dört saat kadar boşuna müzakere etti.ABD Daimi Temsilcisi Alejandro Wolff, “Hamas’ın uymayacağı şartlara çağrı yapmanın bir anlamı yok. İsrail’in kendini savunma hakkı tartışılmaz” diyerek karardan düşük seviyedeki bir açıklamayı bile engelleyeceklerini belirtti.BMGK’nın Dönem Başkanı Fransa’nın Daimi Temsilcisi Jean-Maurice Rippert “Açıklama çıkmadı, ama pek çok konuda fikir birliği oluştu. Bunlar hızla bir ateşkes uygulanması ve Gazze’deki insani sıkıntının hafifletilmesi” dedi.Geçen ekim ayında konseyin 2009-2010 dönemi geçici üyeliğine seçilen Türkiye’yi toplantıda temsil eden Büyükelçi Baki İlkin, “Türkiye olarak, Libyalıların getirdiği bu metni gayet uygun bulduk ve metnin geçmesi için devreye girdik. Fakat içeriğinden ziyade bu metnin nasıl açıklanacağı sorunu ortaya çıktı” diye konuştu.Konseyin daha önce bu konuda bir basın açıklaması yaptığını anımsatan İlkin, Libya’nın bu sefer de bir açıklama yapılmasını istediğini, ancak ABD’nin metnin bir basın açıklaması olarak çıkmasını istemediğini anlattı.İlkin, toplantıda ABD’nin ancak konsey başkanının (Fransa) basına bilgi vermesi şeklinde bir uygulamayı istediğini belirterek, “Dolayısıyla metin, ortak Güvenlik Konseyi açıklaması olarak kabul edilemedi maalesef” dedi.Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması çağrısına ilişkin bir metin üzerinde anlaşma sağlayamayan BM Güvenlik Konseyi'nin eleştirdi.Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Bahreyn'in oluşturduğu KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, ayrıca ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni başkanı Barack Obama'ya da, bölgede adil bir barış sağlanabilmesi için Filistin davasına öncelik vermesi çağrısında bulunuldu.KİK Genel Sekreteri Abdurrahman El Attiye de, İsrail'in ''bu saldırısının uluslararası toplumun İsrail küstahlığına karşı sessiz kalışının beklenen ve alışılmış bir sonucu olduğunu'' söyledi.Genel Sekreter, Filistinli fraksiyonların birleşmesinin önemini de vurguladı.