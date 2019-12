-Türkiye'nin uyarısı Hristofyas'ı üzmüş LEFKOŞA (A.A) - 23.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum yönetiminin, sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içinde petrol ve doğal gaz sondajına başlamasından dolayı Türkiye'nin uyarılarından ''üzüntü'' duymuş. Rum haber ajansına göre, Dimitris Hristofyas, New York'da BM Genel Kurulu'na hitabının ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Rum yönetimini, sözde ''MEB'i içerisinde araştırma yaptığı için tehdit etmesinden üzüntü duyduğunu'' belirtti. ''Türkiye, BM üyesi bir ülkenin egemenlik haklarını reddediyor'' iddiasında bulunan Hristofyas, ''petrol-doğalgaz bulunursa, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözüm çerçevesinde bundan her iki toplumun da faydalanacağı'' iddiasını yineleyerek, ''Çözüm bulunmasa bile, gelirden Kıbrıslı Türklerin de faydalanması yöntemi bulunacak'' dedi. Bir Türk gazetecinin, ''Bu nasıl olacak'' sorusuna, ''siyasi yaşamım, sözlerimin garantisidir'' yanıtını veren Hristofyas, ''Şu an ne ve nasıl olduğunu söylemenin zamanı değil. Zamanı geldiğinde 'Kıbrıs cumhuriyeti' liderliği tarafından incelenecek'' ifadesini kullandı. ''Sondaj için neden şu anın seçildiği, neden Kıbrıs sorununun çözülmesinin beklenmediği'' sorusuna karşılık ise Hristofyas, Rum yönetiminin, ''muhtemel hidrokarbon yataklarının varlığını 1980'li yılların başından beri bildiğini'' belirterek, ''Aştırmalar da Noble Energy şirketiyle görüşmelerin başlamasından 3 yıl sonra başladı'' dedi. Türkiye'nin uyarılarını ''tehdit'' olarak niteleyen Hristofyas, ''Türk tehditlerinin, askeri açıdan güçlü bir ülkenin güçsüz bir ülkeye karşı tehditlerine örnek olduğunu'' savundu. Hristofyas, ''Kıbrıslı Rumlar savaşa hazırlanıyor'' yönündeki basın haberleriyle ilgili olarak da, ''Savaşa hazırlandığımız iddiası komiktir. Türkiye'nin (Güney) Kıbrıs'a oranla ne kadar güçlü olduğu biliniyor. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs sorununa barışçıl çözüm bulunmasını istiyor'' diye konuştu. Kıbrıs sorununun çözüm sürecine de değinen Hristofyas, şu iddialarda bulundu: ''Müzakereler ilerlemiyor. Sayın (KKTC'nin 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali) Talat'la 'yönetim, AB, ekonomi' ve diğer başlıklarda bir dizi ciddi görüş birliğine vardık. BM Genel Sekreteri de iki toplum liderinden, uzlaşılanlara bağlılıklarını ve müzakerelerin Talat-Hristofyas döneminde kaldığı yerden devam edeceklerini yeniden teyit etmelerini istedi.'' KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun müzakerelerde geri adım attığını öne süren Hristofyas, ''Ekim ayındaki üçlü görüşmeden önce (geri adımların) düzeltilmesini umuyorum ki Kıbrıs sorununun uluslararası yönlerinin ele alınacağı uluslararası konferansın gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak görüş birliklerine varılabilsin'' ifadesini kullandı.