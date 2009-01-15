Türkiye’nin utanç tablosu

29 yıllık kadın öğretmen hakkında ders saatlerinde rapor alarak pazarcılık yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde bir ilköğretim öğretmeninin sürekli rapor alarak derslere girmediği, ders saatinde Isparta merkezindeki pazar yerlerinde züccaciye sattığı iddia edildi.



Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yıllık sınıf öğretmeni Y.K'nin, hasta olduğunu belirterek sürekli rapor aldığını ve Isparta merkezinde kurulan pazarlarda tezgâh açarak züccaciye sattığını ileri sürdü. Kadın öğretmenin rapor aldığı günlerde derslere başka öğretmenlerin girdiğine dikkati çeken Pala, bu durumda öğrencilerin derslerden verim alamadığını kaydetti.



Öğretmen hakkında ilgili kurumlara şikâyette bulunduklarını belirten Pala, ''Bana gerekenin yapılacağını söylediler ancak henüz sonuç alabilmiş değilim'' dedi. Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz da söz konusu öğretmen hakkında velilerden gelen şikâyet doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi.



Müfettişlerin idari soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Yılmaz, ''Soruşturma işlemi tamamlanınca İl Teftiş Kurulu öğretmen hakkında hazırladığı raporu bize verecek. Rapor bakanlığa iletilecek ve son kararı bakanlık verecek. Y.K'nin rapor aldığı zamanlarda öğrencilerimizin eğitimden geri kalmaması için sözleşmeli öğretmen görevlendiriyoruz'' diye konuştu.