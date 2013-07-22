'Türkiye'nin üstün zekalı çocuklara eğitim veren tek ilkokulu neden kapatılıyor?'

Hülya Karabağlı/ Ankara

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, öğrenci ve ailelerinin günlerdir eylem yaparak sesini duyurmak istedikleri Türkiye’nin tek üstün yetenekli okuluna ilişkin gelişmeleri Meclis gündemine taşıdı. Tüzel, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya, “Sorun fiziki koşullar ya da protokol, yasa sorunu ise, o sorunu çözmek Bakanlığınızın görevi değil midir? Bunun için yüzlerce çocuğun ve ailenin mağdur edilmesi mi gerekir” dedi, Tüzel, “Türkiye’nin üstün zekalı çocuklara eğitim veren tek ilkokulunun kapatılmasının gündeme gelmesi eğitim sisteminin yapboz tahtasına dönüştüğünün göstergesidir” dedi. Bakan Avcı’ya yöneltilen sorular şöyle.

- Özel bir sınavla üstün zeka ve yetenekleri tespit edilen çocuklara eğitim veren tek devlet okulu olan Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunun kapatılmasına dair ailelere gönderilen Haziran 2013 tarihli yazı bilginiz dahilinde midir?

- İstanbul genelinden özel sınavla belirlenen üstün zeka ve özel yeteneklere sahip çocukların, 8 yıl sürecek eğitim projesine göre hayatlarını planlayan ailelerle bu konu görüşül müdür?

- Üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklarının eğitimi için ailelerin maddi ve manevi yüklendikleri külfet, çocukların emekleri, bundan sonra içine düşecekleri güçlükler -psiko-sosyal-pedagojik sorunlar-Bakanlığınızca değerlendirilmiş midir?

- Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunun, orta kısmının kapatılması ve ilkokul kısmına sadece adrese dayalı kayıt yapılması, okulun üstün zekalı/yetenekli çocuklara eğitim veren bir okul olma özelliğini ortadan kaldırmayacak mıdır?

-Adı geçen okulun dönüştürülmesinde Okul Aile Birliğinin bilgisi var mıdır? Doğru bir çözüme ulaşmak için velilerle birlikte, en azından kayıtlı çocukları mağdur etmeyecek bir çözüm bulmayı düşünüyor musunuz?

-2002 yılından beri adı geçen okulun fiziki koşulları ilk ve orta kısım için uygun iken, bu çocukların matematik olimpiyatlarında, satranç turnuvalarında folklor dalında gösterdikleri başarılar orta iken; İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız’ın “Ortaokul kısmının devam etmesi için fiziksel koşulları müsait değil (…) İÜ ile yapılmış bir protokol var. Protokolün kanuni dayanağı yok. 4+4+4 ise bir kanun. Okul ömür boyu proje aşamasında olamaz” açıklamasını pedagojik bakımdan doğru buluyor musunuz?

-Kaldı ki, sorun fiziki koşullar ya da protokol/yasa sorunu ise, o sorunu çözmek Bakanlığınızın görevi değil midir? Bunun için yüzlerce çocuğun ve ailenin mağdur edilmesi mi gerekir?

-Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde kaç üstün zekâlı çocuk ve bu çocuklara eğitim veren kaç okul bulunmaktadır? Bu çocukların eğitimi için daha fazla okul açılmasını düşünüyor musunuz?