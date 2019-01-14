Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satışının ardından Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını (İHA) satın almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kiev rejimine silah sevkiyatı Ukrayna krizinin kötüleşmesine neden olmamalı." uyarısında bulundu.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile insansız hava araçlarının sevkıyatına ilişkin anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Zaharova, Kommersant gazetesine verdiği röportajda, "İkili askeri teknik işbirliği egemen ülkelerin ayrıcalıklarıdır. Sorun şu ki, Ukrayna iç silahlı kriz yaşıyor, başka bir deyişle iç savaş var. Bu iç krizin uluslararası yansıması da var, çünkü çoğu ülke ve uluslararası kuruluş, barış sürecinde aracılık yapıyor ve bu ülkeler sorunun sadece barışsal yollarla çözülmesini istiyorlar. Bu yüzden, Kiev rejimine silah sevkıyatı Ukrayna krizinin kötüleşmesine neden olmamalı" ifadelerini kullandı.