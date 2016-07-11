Türkiye'nin trafik faturası: Bir yılda 22 milyar zarar, dört ayda 1 milyar ceza

Türkiye’de trafik kazalarının neden olduğu sosyo-ekonomik zararın yıllık 22 milyar lira olduğu hesaplanıyor. Bu rakam, bayramdaki zararın 1 milyar TL’ye ulaşabileceği anlamına geliyor. Trafikte ise yılın ilk 4 ayında kesilen trafik cezalarının toplam tutarı 1 milyar 83 milyon 972 bin TL olarak gerçekleşti. Bunun yaklaşık 777 milyon TL’si araç plakalarına, 305 milyon TL’ye yakın bir kısmı da sürücülere uygulanan cezalar oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; ölümlü kaza sayısı dikkate alınarak yapılan oran hesabıyla bakıldığında sadece bayramdaki trafik kazalarından dolayı yaşanan zararın 1 milyar TL’ye yakın olduğu ortaya çıkıyor. Son dönemde yılda ortalama 3 bin 500 kişinin öldüğü, 300 bine yakın kişinin yaralandığı 1 milyonun üzerinde kaza yaşanıyor. Bu kazaların yüzde 90’a yakını sürücü hatalarından kaynaklanırken, yüzde 1’e yakını da yol kusurundan kaynaklanıyor.

4 yıllık dönemde taşıtların gittiği ortalama kilometre yüzde 20 artarken, kaza sayıları yüzde 10 artış gösterdi. 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında ise, trafik kazası sayısının 600 bin seviyelerinden 190 binlere gerilediği dikkat çekti. Yani düşüş yüzde 70 olarak gerçekleşti. Trafik kazalarına neden olan yol kusurları ise oransal olarak 2007’de yüzde 0.11 ile en düşük seviyesini görse de, sonrasında artış trendine geçti ve son olarak yüzde 0.95 seviyesine ulaştı. Yaya kusuru ve araç kusuru oranları da sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 0.6 seviyelerinde seyretti.

Sadece 4 ayda kesilen trafik cezası toplamı

Trafikte bu yılın ilk 4 ayında kesilen trafik cezalarının toplam tutarı 1 milyar 83 milyon 972 bin TL olarak gerçekleşti. Bunun yaklaşık 777 milyon TL’si araç plakalarına, 305 milyon TL’ye yakın bir kısmı da sürücülere uygulanan cezalar oldu. Yıllık olarak bakıldığında da, toplam ceza 3 milyar TL’ye yakın olarak gerçekleşti.

"Motorlu araç sayısı"

Bu tutarla, son 10 yılda kesilen trafik cezalarında yaşanan artış oranı yüzde 600’a yakın oldu. Uygulanan trafik cezası sayısı da 13 milyonu aşarken, yılda 800 bine yakın araç trafikten men edildi. Ceza nedenleri dikkate alındığında ortaya en çok aşırı hız nedeniyle ceza ödendiği çıktı. Buna göre, en çok ceza sırasıyla aşırı hız, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu kullanmadan ötürü kesildi.

"Yollar 10 yılda yüzde 4 uzadı"

Türkiye’de toplam yol uzunluğu son 10 yılda yaklaşık yüzde 4 seviyesinde artarak 2015 yılı sonu itibarıyla 64 bin 278 kilometreye yükseldi.

