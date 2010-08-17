-TÜRKİYE'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE SİLAH SESİ ANKARA/TEL AVİV (A.A) - 17.08.2010 - Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği'nde ateş etme ve rehin alma girişiminin olduğu bildirildi. Elçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçiliğe gelen bir Filistinli, bir elçilik çalışanını rehin almaya çalıştı. Ancak bu kişi, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Filistinlinin amacının bilinmediği kaydedildi. Olay sırasında ateş sesi geldi ancak nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Hayarkon Caddesi'ndeki Büyükelçiliğin civarına çok sayıda İsrail güvenlik görevlisi sevk edildi. Caddeye ambulans da geldiği öğrenildi. Büyükelçilik yetkililerinin İsrail polisiyle olayla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi. Öte yandan AP ajansı, bir kişinin yaralandığı iddialarının bulunduğunu ancak bunun henüz teyit edilmediğini duyurdu. Haberde, ayrıca İsrailli yetkililerin, bu kişinin, dört yıl önce de İngiltere'nin İsrail Büyükelçiliği'nden sığınma istediğini bildirdiği yer aldı.