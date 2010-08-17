T24 LogoT24 Logo
Dünya

TÜRKİYE'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE SİLAH SESİ ANKARA/TEL AVİV (A.A)

17 Ağustos 2010 22:55

-TÜRKİYE'NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE SİLAH SESİ ANKARA/TEL AVİV (A.A) - 17.08.2010 - Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği'nde ateş etme ve rehin alma girişiminin olduğu bildirildi. Elçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçiliğe gelen bir Filistinli, bir elçilik çalışanını rehin almaya çalıştı. Ancak bu kişi, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Filistinlinin amacının bilinmediği kaydedildi. Olay sırasında ateş sesi geldi ancak nedeni konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.  Hayarkon Caddesi'ndeki Büyükelçiliğin civarına çok sayıda İsrail güvenlik görevlisi sevk edildi. Caddeye ambulans da geldiği öğrenildi. Büyükelçilik yetkililerinin İsrail polisiyle olayla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi.  Öte yandan AP ajansı, bir kişinin yaralandığı iddialarının bulunduğunu ancak bunun henüz teyit edilmediğini duyurdu. Haberde, ayrıca İsrailli yetkililerin, bu kişinin, dört yıl önce de İngiltere'nin İsrail Büyükelçiliği'nden sığınma istediğini bildirdiği yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24