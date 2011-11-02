-Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz KAHİRE (A.A) - 02.11.2011 - Mısır'da Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Genel Sekreteri Dr. Muhammed Saad Katatni, Mübarek rejiminin yıkılmasının ardından ülkede yapılacak ilk özgür seçimler öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Katatni, ordunun siyasi bir role sahip olmasına karşı olduklarını belirterek, silahlı kuvvetlerin devleti korumak için kendi gücünü anayasaya empoze etmesini kabul etmeyeceklerini bildirdi. Ordunun işinin sınırları korumak olduğunu belirten Katatni, askerlerin siyasete karışmaması gerektiğini ifade ederek, "Askerler siyasetten uzak durmalı, siyaseti siyasetçiye bırakmalılar. Sivil yaşamın koruyucusu askeri yönetim olamaz" dedi. Seçimlerde başarılı olabilmek için başka partilerle ittifak yaptıklarını anlatan Katatni, Müslüman Kardeşler kaynaklı kişilerin kurduğu birçok partinin seçimlerde yarışacak olmasının kendilerinin gücünü etkilemeyeceğini savundu. Katatni, siyasetin herkese açık olduğunu vurgulayarak, Müslüman Kardeşler kökenli diğer partilerin Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başarısını etkilemeyeceğini söyledi. İktidara gelmeleri durumunda, serbest ekonomiyi teşvik edeceklerinin ve kalkınma projelerini destekleyeceklerinin altını çizen Katatni, "Bu konuda bizim şu anda yaşadığımız şartları atlatarak ekonomisini geliştiren Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Bu nedenle Türkiye ile iletişim kanalları kurduk" diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında söylediği "Laiklik din karşıtlığı değildir" şeklindeki sözlerini eleştirmediklerini belirten Katatni, "O konudaki açıklamalarımız, Erdoğan'a karşı değil. Sadece Erdoğan'ın laiklik ile ilgili sözlerinin bize yöneltildiğini ileri süren Mısır'ın laik kesimlerine karşı bir cevaptı. Biz Türkiye Başbakanına ve Türk halkına saygılıyız. Başbakan Erdoğan'ı takdir ediyoruz" dedi. Mısır turizminin yaşadığı endişelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Muhammed Saad Katatni, turizmin Mısır için önemli bir sektör olduğunun altını çizerek, turistlerin Mısır'a sadece içki içmek için geldiğini düşünen kesimlerin yanıldığını belirtti. Katatni, iktidara gelmeleri durumunda Mısır'a gelen turistlerin otelde içki içmelerine kimsenin karışmayacağını söyleyerek, "Fakat sokakta şarap içmemeleri gerekir, çünkü biz Müslüman bir halkız. Gerçi Mısır'ın bu kadar önemli sorunları varken turistlerin ne giyip ne içeceğine takılıp kalmamak gerekir" diye konuştu. Mısır'da Müslüman Kardeşler Örgütü'nün siyasi faaliyetleri 1954 yılından itibaren yasaklanmıştı. Mısır'daki krallık rejimine ve ondan sonra iktidara gelen Cemal Abdülnasır'a karşı olan örgütün faaliyetlerine İkinci Cumhurbaşkanı Enver Sedat sınırlı bir dönemde izin vermişti. Sedat suikastından sonra iktidara gelen Hüsnü Mübarek, Müslüman Kardeşler'i yeniden yasakladı. Mübarek rejiminin 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanması ile yıkılmasının ardından ülkede parti kurmak serbest hale geldiği için Müslüman Kardeşler de Özgürlük ve Adalet Partisi'ni kurdu.