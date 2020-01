Türkiye'nin tanıtım yüzü Julianne Moore oldu

Turizm ve Kültür Bakanı Ömer Çelik’in geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin tanıtımı için bir Hollywood yıldız ile anlaştık” dediği isim ortaya çıktı. Bu isim dünyaca ünlü aktris Julianne Moore.

Kültür Bakanlığı kaynakları Moore’un Türkiye’nin tanıtım filmi çekimlerine son bölümünün halen Los Angeles’te yapılmakta olduğunu, çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ve Şubat başında, Türkiye’de gösterileceğini bildirdiler. Hürriyet'yen Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, tanıtım filminin ilk sunumuna dünyaca ünlü yıldız Moore da katılacak. Tanıtım da Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Julianne Moore kimdir?

Hollywood'un en tanınmış isimlerinden İngiliz asıllı Julianne Moore, sinemada canlandırdığı sorunlu kadın karakterleriyle biliniyor. Hem sanat filmlerindeki hem de gişe filmlerindeki performansıyla 90'lı yıllardan beri adından söz ettiren Moore, 1997'de Boogie Nights, 1999'da The End of the Affair, 2002'de de Far from Heaven ve The Hours filmleriyle Oscar'a aday oldu ancak ödülü kazanamadı. ABD'li siyasetçi Sarah Palin'i canlandırdığı Game Change filmindeki rolüyle Emmy, Altın Küre ve Ekran Oyuncuları Sendikası ödüllerine layık görüldü. Bunların dışında The Big Lebowski (1998), Magnolia (1999), Hannibal (2001) ve Children of Men'deki (2006) oyunculuğuyla da takdir toplayan Moore, aynı zamanda çocuk kitapları yazıyor.