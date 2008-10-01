Türkiye'nin sorunu AKP

AKP'yi zorlu günler bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana çözüm üretmek yekine yeni sorunlar yarattığını öne sürdü. CHP'li Selvi, AKP iktidarının son 6 yılını değerlendirirken "AKP sorunları çözmek yerine sorun üretir hale geldi" dedi."Türkiye'nin önünü tıkayan yegane ve temel unsur AKP iktidarının kendisidir" diye konuşan Selvi, "AKP iktidarı 7'nci yılına gelmiş olmasına rağmen verdiği hiçbir sözü yerine getirmemiştir. Türkiye'ye dikkatle bakılırsa, yönetilemediği görülmektedir. Altı yıllık ilgisizlik, baskı ve şantaj boyutlarına kadar ulaştı" dedi.Yolsuzlukların her yerde insanın karşısına çıktığını kaydeden Selvi, sosyal yaşamdaki bunalımın da tahammülü ortadan kaldırdığını söyledi. Her sosyal kesimin ciddi bir umutsuzluk ve bunalım içinde olduğunu öne süren Selvi, "AKP bütün bunları geçmişte olduğu gibi yeni sorunlar yatarak kamufle etmeye çalışıyor. Artık varsayımlara göre hareket etme ve umutla bekleme dönemi bitmiştir. Türkiye'nin tehlikeli bir noktaya gittiği tüm vatandaşlarımız tarafından açıkça görülmüştür" diye konuştu. Selvi, şunları söyledi:"Vurgun ve soygun saklanamayacak kadar boyutlara ulaştı ve uluslararası alana sıçradı. Uluslararası yolsuzlukların içinde AKP bulunur hale gelmiştir. Bu bakımdan yurttaşlarımız ilk yerel seçimde buna dur demek mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Çözüm nedir? Çözüm, bu ülkenin ana sorunu haline gelen, iktidara sandık başında, yerel seçimde ders vermektir."CHP'li Selvi, Türkiye'de yaşanan kaos ve kargaşanın temel nedeninin, toplumun örgütsüz olmasından kaynaklandığını belirtti ve "Demokrasinin kalıcı olması ve gelişmesi tüm topluma güven verip daha üst düzeye çıkabilmesi için vazgeçilmezdir. Örgütlü toplumlarda sağlıklı bir sistemin olacağı, demokrasinin kurumlarıyla, kurallarıyla çalışacağı ve insan hakları özgürlükler laf olmaktan ibaret kalmayacaktır. Halkın, ülke yönetimine katkıda bulunması çok ciddi bir biçimde sağlanmış olacaktır" diye konuştu.