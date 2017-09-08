Türkiye'nin son 16'daki rakibi belli oldu

Türkiye, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda 5. ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Letonya, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrılırken 12 Dev Adam, Son 16'ya grubu dördüncü sırada bitirerek gitti. Türkiye, 10 Eylül'de saat 18.45'te turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşılaşacak.

Finlandiya, İsrail, Romanya ve Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı EuroBasket 2017’de, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam parkeden 89-79’luk skorla mağlup ayrılırken grubunu dördüncü sırada noktalayarak Son 16’da turnuvanın favorisi İspanya’nın rakibi oldu.

12 Dev Adam, başa baş götürdüğü ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekte farkın açılmasına ve zaman zaman çift hanelere ulaşmasına engel olamadı. İlk yarı 24-22 Letonya lehine sonuçlanırken ikinci çeyrektye fark 7’ye çıktı ve rakibimiz devre arasına 47-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ise Letonya oyunu elinde tutarken çeyreğin son bölümünde Türkiye, vitesi artırmaya başladı. Cedi Osman ve Semih Erden önderliğinde 14 sayıdan geri dönüş başladı ve çeyrek 69-63 Letonya’nın üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte ise oyun git gide sertleşti. Bu bölümde temaslı oyunumuzla rakibimizi zorlamaya çalıştık.

Letonya’da New York Knicks’in yıldızı Kristaps Porzingis 28 sayı ve 7 ribaundla takımının ve maçın en skorer ismi olmayı başardı. Takım kaptanı Janis Blums ise 17 sayı kaydetti.

12 Dev Adam’da ise turnuvanın yıldızları yine sahnedeydi. Cedi Osman 24 sayı, 6 ribaund ve 5 asist kaydederken Melih Mahmutoğlu 19 sayı ve 7 ribaunda imza atmayı başardı. Turnuva Son 16 maçlarıyla Sinan Erdem’e taşınırken Türkiye, İspanya’yla 10 Eylül’de saat 18.45’te karşı karşıya gelecek.