Türkiye'nin ‘soğanla savaşı' yabancı basında

T24 Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Soğan fiyatlarını halkın ekmeğiyle oynamak için yükseltenlere karşı devlet insicamın ve düzenin bozulmaması için gereğini yapacak” açıklamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında başlayan soğan depolarına yönelik baskınlar yabancı basının da gündemine girdi.

NBC’de, “Erdoğan, stoklanan soğanları avlayarak enflasyonu düşürmeyi hedefliyor” başlıklı bir haber yayımlandı. Alastair Jamieson imzasıyla yayımlanan haberde, “Bir ekonomistin gözünden yaş getirmeye yeter. Yükselen fiyatlar için izinsiz stokçuları suçlayan Türkiye hükümeti, felç edici enflasyonla mücadelesinin bir parçası olarak soğan avına çıktı” ifadesine yer verildi.

Perşembe günü Mardin’de bir depoya yapılan baskına ve bunun havuz medyası tarafından haberleştirilişine dikkat çeken NBC, sosyal medyada bu başlığın nasıl ti’ye alındığını da okurlarına aktardı.

*Haberin tamamını buradan İngilizce orijinalinden buradan okuyabilirsiniz.