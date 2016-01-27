Türkiye’nin şiddet haritası: 2015'te 1951 kişi silahlı saldırıda öldü

Umut Vakfı, basında yer alan haberlere göre Türkiye'deki şiddete dair hazırladığı haritada 2015 yılında yaşanan 2 bin 175 silahlı olayda bin 951 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken bir kısmı ağır olmak üzere bin 282 kişinin yaralandığını bildirdi. 225 olayın yaşandığı İstanbul şiddetin en fazla olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bu kenti 97 olayla Bursa, 89 olayla Kocaeli ve 54 olayla Sakarya izledi. En sakin il ise Bayburt oldu.

Cihan'dan Enis Öztürk'ün haberine göre Umut Vakfı Türkiye’nin şiddet (cinayet) haritasını hazırladı. İllerde emniyet müdürlükleri ve jandarma tarafından hazırlanan istatistiklerin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve İçişleri Bakanlığı’na iletilmesine rağmen sonuçların kamuoyundan saklandığı belirtilen Umut Vakfı, istatistik verilerin basında yer alan haberlerden derlendiğine dikkat çekti.

Günde beş kişi silahlı saldırıyla hayatını kaybetti

Umut Vakfı’nın yaptığı çalışmaya göre; 2015 yılında Türkiye’de 2 bin 175 silahlı olay basına yansıdı. Bu olaylarda toplan bin 951 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 282 kişi de yaralandı. Tabloya göre de, 2015 yılında Türkiye’de günde en az 5 kişi öldü.

Ateşli ve kesici silahlarla işlenen olayların yüzde 71’i tüfek, tabanca, beylik silahı gibi ateşli silahlarla, yüzde 29’u ise kesici ve delici aletlerle gerçekleştirildi. Yüzde 71’lik kapsama giren silahlı olayların, yüzde 39’u (857) tüfeklerle, yüzde 28’i (605) tabancalarla, yüzde dördü de (87) beylik silahlarıyla yaşandı. Beylik silahlarıyla yaşanan olayların büyük çoğunluğunu polis ve asker intiharları oluşturuyor.

İstanbul 225 olayla 1. sırada

Şiddetin haritasına göre; Marmara bölgesinde 225 olayla İstanbul birinci sırada. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 Yılı İllerde Yaşam Endeksi verilerine göre de, insanların yüzde 45,1’inin kendisini ‘güvende hissetmediği’ İstanbul’u, 97 olayla Bursa, 89 olaylaKocaeli ve 54 olayla Sakarya izliyor. Karadeniz’in en hırçın kenti Samsun. 106 silahlı olayın yaşandığı Samsun’u 35 olaylaTrabzon izliyor.

Akdeniz'de Adana birinci

Akdeniz’in dikkat çeken kenti ise Adana. 118 silahlı olayın basına yansıdığı Adana’da aslında hemen hiç olaysız gün yaşanmıyor. Adana’yı bölgede, 96 olayla turizmin gözbebeği Antalya, 52 olayla kadın cinayetlerinin çokluğuyla da dikkat çeken Mersin izliyor.



Ege Bölgesi’nde İzmir 111 silahlı olayla birinci sırada. Onu, 41 olayla Aydın ve 36 olayla, yine turizmin gözbebeklerinden biri olan Muğla izliyor.

Güneydoğu'da Gaziantep birinci





Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Gaziantep 87 olayla en çok bireysel silahlı olayın işlendiği yer. Antep’i 47 olayla Şanlıurfa, 45 olayla Diyarbakır izliyor. Orta AnadoluBölgesi’nin en çok silahlı olayının yaşandığı kenti Konya. 67 silahlı olayın basına yansıdığı bu kenti, 66 olayla Ankara’yı, 44 olayla Kayseri, 37 olayla Eskişehir izliyor.



Doğu Anadolu Bölgesi’nin en çok olayının olduğu yer Malatya. 2014’de 206 yaralama, 100 öldürme olayının Adli Tıp’ta incelediği istatistiklere yansıyan Malatya’da 2015 yılında 35 silahlı olay basına yansıdı. Bölgede Malatya’dan sonra en çok silahlı olayın olduğu kentler sırasıyla Elazığ (18 olay), Van (16), Erzurum (13) ve Ağrı (12).

İstanbul’da 2015 yılında ateşli silahlarla ve kesici aletlerle işlenen 225 cinayet olayı basına yansıdı. En çok cinayet olayının işlendiği ilk 10 il ise şöyle: “İstanbul (225), Adana (118), İzmir (111), Samsun (106), Bursa (97), Antalya (96), Kocaeli (89), Gaziantep (87), Konya(67), Ankara (66).”



Ölüm ve yaralanma sayılarına bakıldığında ise cinayet haritasında ilk 10’a giren iller şunlar: “İstanbul (225 ölü, 108 yaralı), İzmir (98 ölü, 78 yaralı), Adana (98 ölü, 59 yaralı), Gaziantep (93 ölü, 42 yaralı), Bursa (82 ölü, 88 yaralı), Antalya (81 ölü, 59 yaralı), Ankara(67 ölü, 42 yaralı), Kocaeli (63 ölü, 45 yaralı), Samsun (51 ölü, 89 yaralı), Mersin (51 ölü, 16 yaralı).”

En sakin kent Bayburt

Cinayet haritasında yer almayan tek il 63 bin nüfuslu Bayburt oldu. Bayburt istatistiklere göre 'sakin - mutlu - insanlarının birbirine hoşgörüyle yaklaştığı' kent olarak göze çarpıyor. Bu sakin kenti, birer olay birer ölüyle Karabük ve Çankırı, bir olay iki ölüyle Kilis, ikişer olay ikişer ölüyle Tunceli ve Gümüşhane¸ iki olay üç ölüyle Ardahan, üç olay üç ölüyleErzincan izliyor.

178 ülke arasında 14. Türkiye

Bireysel silahlanmadaki artış bakımından 178 ülke arasında 14. ülke durumunda olan Türkiye’de silahlı olayların savcılıklara, mahkemelere, adli tıp kurumlarına yansıması ise yüksek boyutlarda. 2015’in resmi verileri henüz hazır değil, savcılıklara gelen toplam dosya sayısı 2014 yılında, 2005’e göre yüzde 61.9 artışla toplam 7 milyona yükselmiş bulunuyor. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak mahkemelere gelen dosya sayısı ise 65 bin 883. Adli Tıp Kurumu şubelerine intikal eden yaralama sayısı, 16 bin 872’si kesici, delici aletlerle, 6 bin 168’i ateşli silahlarla olmak üzere toplam 23 bin 040.

Adli Tıp Kurumu, 2014 yılı içerisinde 2 bin 218’i ateşli silahlarla, 387’si de kesici, delici, ezici aletlerle olmak üzere 2 bin 605’te öldürme olayını inceledi.