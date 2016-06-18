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Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na molotoflu saldırı

Konsolosluğun etrafına yirmiye yakın molotof kokteyli atan grubun, polislerin müdahalesi üzerine; ara sokaklara kaçtığı ifade edildi

18 Haziran 2016 18:00

Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na yüzü maskeli bir grup molotoflu saldırıda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; sabah saat 4.00 sıralarında yüzleri maskeli bir grubun Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan Yunan polislerine molotof saldırısında bulunduğu belirtildi.

Yolun etrafına yirmiye yakın molotof kokteyli atan grubun, polislerin müdahalesi üzerine; ara sokaklara kaçtığı ifade edildi. Polisin açıklamalarına göre; olayda bir arabadaki küçük hasarlar dışında, başka bir hasar meydana gelmedi

 

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