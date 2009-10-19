Türkiye'nin 'şanslı emeklileri'

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği'nin (TİED) yaptığı araştırmaya göre, sadece bir Bağ-Kur ve 25 işçi emeklisi Türk-İş'in belirlediği ''Yoksulluk sınırı'' üzerinde aylık alıyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TİED, emekli aylıklarının ''Açlık ve yoksulluk sınırıyla'' karşılaştırıldığı bir araştırma gerçekleştirdi.



Araştırmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli aylık seviyeleri ile Türk-İş'in hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin eylül ayı verileri dikkate alındı.



Araştırmaya göre, işçi emeklilerinin 4 milyon 255 bin 352'si eylül ayında 749,81 lira olarak belirlenen ''Açlık sınırı'' altında aylık alıyor. Kayıtlı 5 milyon 202 bin 477 işçi emeklisinin yüzde 81,79'unun aylığı ''Açlık sınırı''nın altında kalıyor.



Bağ-Kur emeklilerinin durumu ise işçi emeklilerinden biraz daha olumsuzluk gösteriyor. Toplam 2 milyon 16 bin 806 Bağ-Kur emeklisinden ''Açlık sınırının'' altında aylık alanların sayısı 1 milyon 999 bin 64'ü buluyor. Bağ-Kur emeklilerinde ''Açlık sınırı'' altında aylık alanların oranı yüzde 99,12'ye karşılık geliyor.



Memur emeklileri, emekli gruplarındaki en iyi kesimi oluşturuyor. ''Açlık sınırı'' altında emekli aylığı alan memur emeklisi sayısı 538 bin 714 düzeyinde bulunuyor. Bu kişilerin tüm memur emeklileri arasındaki oranı yüzde 29,20'de kalıyor.



Kimler 'yoksulluk sınırını' geçiyor



Öte yandan, 5 milyon 202 bin 477 işçi emeklisinden, sadece 25'i ''Yoksulluk sınırı'' olarak belirlenen 2 bin 442 liranın üzerinde emekli aylığı alıyor.



Sayıları 2 milyon 16 bin 807'yi bulan Bağ-Kur emeklilerinden ise yalnızca birinin aylığı ''Yoksulluk sınırını'' geçiyor.



Memur emeklisinin durumu ''Yoksulluk sınırında'' diğer emekli gruplarından farklılık gösteriyor. Toplam 1 milyon 844 bin 890 memur emeklisinden ''Yoksulluk sınırı'' üzerinde emekli aylığı alanların sayısı 29 bin 473'ü buluyor.



25 yıllık hizmetleri için ''Yoksulluk sınırının'' üzerinde emekli maaşı alanlar arasında milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi başkanları, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları, Diyanet İşleri Başkanları, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları, Yüksek Öğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeleri, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, tümgeneraller, tümamiraller, valiler, Emniyet Genel Müdürleri, büyükelçiler, tuğgeneral ve tuğamiraller, genel müdürler, rektörler, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterleri ile profesörler yer alıyor.



TİED'in yaptığı araştırmaya göre, SGK ve Türk-İş verileri doğrultusunda emekli aylıklarının ''Açlık ve yoksulluk sınırı'' karşısındaki durumu şöyle:





Kesim Aylığı ''açlık Aylığı ''yoksulluk Aylığı ''yoksulluk

sınırından'' az olan sınırından'' az olan sınırından'' fazla olan

----------------- -------------------- -------------------- ----------------------

İşçi emeklisi 4.255.352 5.202.452 25

Bağ-Kur emeklisi 1.999.064 2.016.806 1

Memur emeklisi 538.714 815.417 29.473

----------------- -------------------- -------------------- ---------------------

SGK 6.793.130 9.034.675 29.499