Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin kapısına kilit vuruldu

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerinin bugünden itibaren askıya alındığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçiliğin tüm faaliyetleri bugünden itibaren geçici olarak askıya alındı. Bu karara ilişkin bilgiler, Büyükelçiliğin web sitesinde de duyuruldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Güney Kore'de gazetelerin genel yayın yönetmenlerine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Şüm Büyükelçiliği'nin bugünden itibaren kapatılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve Suriye'de görev yapan misyonunun kısa bir süre içinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor.